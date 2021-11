Maite Perroni aclara rumores de embarazo con Andrés Tovar

A poco más de un mes de que Maite Perroni y Andrés Tovar confirmaran su romance, la actriz y el productor se vieron envueltos en rumores de que estarían esperando a su primer bebé juntos. Al parecer, la pareja se vio acelerada en hacer pública su relación para revelar el embarazo en un par de días más, un rumor que llegó a oídos de la ex RBD y que aclaró ante varios medios de comunicación.

©Maite Perroni



Maite Perroni y Andrés Tovar

“Es una noticia que el día que sea verdad, voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes con mucha emoción”, dijo la también cantante cuando le preguntaron si era verdad que estaba esperando al a cigüeña. “Cuando eso suceda voy a estar más que feliz de poder decirlo, pero creo que esto, una vez más, es una prueba de que se comunican tantas cosas sin saber qué es verdad”, agregó.

Y para no dejar duda sobre el tema, continuó: “A eso nos dedicamos y estamos expuestos todo el tiempo, pero no, no es verdad y cuando sea, yo lo voy a contar”.

Ni embarazo ni exclusiva

En su encuentro con los periodistas, la estrella de programas como Oscuro Deseo y El Juego de las Llaves, no sólo desmintió el supuesto embarazo; sino que aclaró que tampoco tiene planes de vender la noticia a una publicación como se había comentado. “No, véanla, y ya van a ver que no es así”, dijo segura.

Sobre sus planes de maternidad, dijo que aún están en su mente. “Algún día, la vida… yo creo que sí, pero yo misma se los compartiré”. De esta manera, deja abierta la posibilidad a formar una familia en los próximos años, una buena nueva que sus fans celebrarán cuando sea el momento.