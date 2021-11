Chantal Andere desmiente triángulo amoroso con Alessandra Rosaldo

Días atrás, Alessandra Rosaldo echó un vistazo al pasado para recordar aquella relación que mantuvo a mediados de los 90s con el cantante Adolfo Ángel, “El Temerario”. Nostálgica y sonriente por las vivencias de su juventud, la hoy esposa de Eugenio Derbez detalló cómo fue su noviazgo y que todo terminó un año y medio después, cuando se enteró que el intérprete había empezado a salir con Chantal Andere. Una revelación que la actriz se encargó de desmentir.

Chantal Andere asegura que no anduvo con el ex de Alessandra Rosaldo

“No era yo, o sea, yo no anduve con él; nos conocíamos, pero no”, dijo tajante ante varios medios de comunicación mexicanos. La actriz e hija de Jacqueline Andere no quiso ahondar más en aquella anécdota que Alessandra Rosaldo contó en el show de YouTube,, Pinky Promise.

“No, la verdad ni me interesa hablar mal de otras personas, yo estoy aquí para hablar del proyecto y ustedes saben que yo jamás me meto en chismes”, expresó sin dar más detalles de cómo fue en realidad su relación con el cantante.

El recuerdo de Alessandra Rosaldo

A pesar de la negativa de Chantal Andere, en la mente de Alessandra Rosaldo hay una historia diferente, según contó en su entrevista. “Estamos hablando de que esto pasó en 1994, me agarró chiquita. Yo tenía 23 años y él me llevaba como ocho”, dijo sobre aquel noviazgo con uno de los galanes de la música de esa década. “Era una persona que sabía cómo envolverte, además de que el grupo Los temerarios estaba en su apogeo, entonces era fácil caer”, detalló.

La esposa de Eugenio Derbez recuerda con cariño aquella época

“Me invitó a su mesa y de ahí ya no me dejó, bueno… por un año y medio”, recordó sobre cómo se conocieron en un antro. Y sobre cómo le rompió el corazón, explicó: “No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra, y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere”.

