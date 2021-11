Matías Novoa e Isabella Castillo ponen fin a su matrimonio, tras dos años juntos

Tras dos años de matrimonio, Matías Novoa e Isabella Castillo decidieron poner fin a su relación. Los actores dieron a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales, en las que publicaron sinceros y emotivos mensajes de despedida dedicados entre sí. El anuncio de su rompimiento toma a todos por sorpresa, pues apenas hace unas semanas, el pasado 11 de octubre celebraron su segtundo aniversario de bodas y en sus perfiles de Instagram, compartieron emotivos videos y fotografías juntos, dejando ver que estaban pasando por un buen momento como pareja.

©@matlechat



Esta fue la imagen con la que Matías se despidió de Isabella

En su cuenta, Matías, quien actualmente aparece en la telenovela Vencer al pasado, compartió una fotografía en blanco y negro con Isabella y escribió: “Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor,risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegria!! Gracias por enseñarme tanto”. Novoa agregó que atesorará los mejores recuerdos de estos años juntos. “Me quedaré con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guarda. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias @isabellacastillodv ✨✨🙏🍀🖤”.

En tanto la bella actriz, que forma parte del elenco de Malverde: El Santo Patrón, publicó una imagen del día de su boda hace dos años y comentó: “Hubo de todo mientras duro, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo… el amor nunca deja de ser… n@matlechat vuela... se feliz”. En las palabras a su ex, Isabella se refirió al día de su unión como uno de los más felices de toda su vida.

©@isabellacastillodv



Isabella le dijo ‘adiós’ al que fue su esposo por dos años con una fotografía del día de su boda

Hace unas semanas, ambos usaron sus perfiles de Instagram para dedicarse unas bellas palabras por su segundo aniversario. Isabella publicó un video de hace unos años, en Edimburgo, ciudad en la que se conocieron.