Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca felicitan a su hija Blu en su primer cumpleaños

Para Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no hay fecha más especial que el cumpleaños de su pequeña Blu Jerusalema. La pareja celebró el pasado miércoles 27 de octubre el primer año de vida de su hija, quien desde su nacimiento no ha hecho otra cosa que llenarlos de felicidad. A traves de sus redes sociales, los orgullosos padres felcitiaron a su hijita y le dedicaron las palabras más dulces en honor a su primer año de vida.

©@gianlucavacchi GALLERY



Vacchi dedicó a su hija unas tiernas palabras por su primer cumpleaños

En su perfil, donde tiene más de 21 millones de seguidores, Vacchi compartió una fotografía del día de la llegada de Blu, cuando apenas tenía unos minutos de nacida. El millonario de origen italiano agregó a la imagen el siguiente texto: “Llegaste a nuestra vida como un ángel y cambiaste la perspectiva de todo mi mundo. Ahora sé por qué te esperé tanto”, se lee al inicio del conmovedor texto.

“Las obras maestras vienen solo después de un largo camino y las esperas tanto porque son únicas y tienen un gran impacto en tu vida. Te amo mi princesa, nada es como antes y vivo por cada aliento que haces. Feliz cumpleaños Blu Jerusalema ❤️ Tu papá”, concluyó Vacchi.

©@gianlucavacchi GALLERY



Sharon Fonseca felicitó a su hija con unas tiernas imágenes

En cuanto a Sharon Fonseca, la modelo publicó varias imágenes y dedicó unas liondas palabras, en inglés y español, para su primogénita.

“’Mi princesa de los sueños’ como te llamamos papi y mami. Porque tú eres nuestro cuento de hadas. Viniste al mundo a darnos luz, llenar nuestras almas con el amor más puro que pueda existir y enseñarnos la más maravillosa, vulnerable y especial aventura. Eres profunda, brillante, y valiente como el cielo azul lleno de estrellas. Mi cielo. Me has enseñado en un año, lo que una vida entera no me alcanza. Te amamos por siempre y para siempre. Mi Blu Jerusalema feliz cumpleaños ❤️ @gianlucavacchi ❤️”.

Un desafío tras su nacimiento

Semanas después del nacimiento de Blu Jerusalema, Gianluca y Sharon presentaron a su hija con HOLA! USA y en una conmovedora entrevista, ambos dieron a conocer la condición con la que nació su hija. En ese entonces, el millonario compartió que su hija nació con paladar hendido.