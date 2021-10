Gabriel Soto y la romántica declaración de amor para Irina Baeva en un día muy especial

¡Irina Baeva está de fiesta! Este 25 de octubre, la actriz rusa sopla 29 velitas en su pastel de cumpleaños, un día que gracias al amor de su vida, Gabriel Soto, ahora tiene un mayor significado. Más que enamorado, el actor le dedicó un mensaje de lo más tierno en las redes sociales, para no dejar pasar el día sin una felicitación virtual.

“¡¡¡Tú!!! ¡¡¡Mi mujer Irina Baeva!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo”, escribió Soto para su amada. “Feliz cumpleaños mi amor 🎉🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️. Lo demás te lo digo en persona…… 😉”, agregó en tono juguetón.

Irina quedó encantada con el detalle de su prometido, y reaccionó a la publicación: “Awwwww mi amor ❤️ ¡Gracias por hacer este día tan ESPECIAL con tantos detalles! Te amo con todo mi corazón ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”.

Junto a las bellas palabras de Gabriel, el actor publicó algunas fotos de las que más le gustan de su novia. En donde además de resaltar esa mirada de la que tanto habla, deja ver la belleza de la rusa en sus días más relajados.

Un cumpleaños que jamás volverá a ser igual

Pero más allá de la felicitación y el festejo de Gabriel Soto en el cumpleaños de Irina Baeva, este día tiene un significado especial para la pareja. Fue justo el 25 de octubre de 2020 cuando el actor sorprendió a su novia con una linda sortija y la pregunta más esperada. Irina regresaba de su viaje a Nueva York para encontrarse con una romántica velada en la que Gabriel le propuso matrimonio.

©Christopher Esqueda





A principios de año, la pareja confirmó su compromiso en exclusiva para las páginas de ¡HOLA!, aunque desde meses atrás sus fans habían notado un misterioso anillo en la mano izquierda de Irina. Y aunque ha pasado un año desde aquella encantadora sorpresa, ninguno de los dos ha confesado cuándo pasarán por el altar para darse el “sí, acepto”.