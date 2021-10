Toni Costa viaja a España y da un vistazo de su futuro, ¿con Adamari López?

A cuatro meses de anunciar su separación de Adamari López, Toni Costa ya vislumbra un futuro prometedor. Pese a los complicados momentos que pasó recién se dio a conocer la noticia, parece que el coreógrafo trata de seguir adelante con la mejor actitud. Recientemente, Toni regresó a su natal España donde está pasando unos días de descanso, al lado de sus seres queridos.

Toni está sanando las heridas de su corazón en su país natal

Fue en medio de este viaje que la expareja de Adamari López y padre de la pequeña Alaïa compartió una reflexión como dejando ver que, a pesar de lo caóticos que han sido los últimos meses, se mantiene positivo sobre el futuro. En su perfil de Instagram, compartió una fotografía desde un atardecer en Ibiza, España y agregó la siguiente descripción junto a ella: “The best is yet to come… 🌅 (Lo mejor está por venir)”.

Toni Costa compartió un emotivo post en sus redes sociales

Quizá el post de Toni hacia referencia a su vida profesional o a su faceta más personal, pero lo cierto es que aún no se sabe lo que pasará con Adamari López. Desde que anunciaron su separación, él dejó entrever la posibilidad de una reconciliación, sin embargo ella se ha mantenido al margen sobre esa situación. De hecho, a principios de septiembre, el padre de Alaïa habló con Suelta la Sopa (Telemundo) acerca de la idea de regresar con su ex. “Por supuesto. La vida da muchas vueltas. Al igual que nos dio la vuelta de la separación, nos puede dar la vuelta de la reconciliación, nada se sabe. Lo que importa es que estemos bien”.