Daniel Arenas celebra la buena noticia sobre la salud de Daniella Álvarez: ‘Gratitud eterna con Dios’

Contra todo pronóstico Daniella Álvarez poco a poco va recobrando la movilidad de su pie derecho, el cual también fue afectado por la isquemia que sufrió el año pasado. Los médicos le habían comentado que difícilmente podría volver la movilidad a esa extremidad, pero con mucha fe y disciplina, Daniella lo logró y en sus redes sociales compartió los resultados de su esfuerzo. Su novio, el actor Daniel Arenas reaccionó maravillado por la buena noticia y se unió a las felicitaciones y mensajes de esperanza.

©@danarenas



El actor ha sido de apoyo fundamental para Daniella durante su recuperación

Arenas, quien ha aparecido en telenovelas como Corazón Indomable, escribió lo siguiente debajo del post de su novia: “Que BELLEZA Dios Mío. Gratitud eterna con nuestro Dios todo poderoso por su bondad. Y gratitud del alma con cada uno de los Angelitos que mi Dios puso en tu camino para ayudarte a recuperar sobre todo la confianza de volver a tener tu piecito como antes✨🙏🏼Te AMO”.

Loading the player...

En su perfil de Instagram, Daniella dio cuenta de su estado de salud y agradeció a todos los que la acompañaron en estos últimos meses. “Que GANAS de compartir estos momentos con ustedes! El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”.