Tras cuatro años en el mercado, el penthouse que Jennifer Lopez posee en Nueva York no se ha logrado vender. La propiedad de $25 millones de dólares, ubicada muy cerca del Madison Square Park, fue comprada por Jennifer en 2014 por $20.16 millones, y parecía ser un lugar increíble para vivir por todas las amenidades que ofrecía, pero tiempo después se dio cuenta que o había sido muy buena idea, pues el lugar no ofrecía l privacidad necesaria que una estrella de su talla necesitaba, por lo que en 2017 lo puso a la venta por $26.95 millones.

Según The New York Post, a no contar en 2019 con ninguna oferta de compra, la propiedad bajó su precio $1.96 millón, por lo que actualmente vale $25 millones. A pesar de esa significativa rebaja y de a ubicación privilegiada en la que se encuentra, el flamante penthouse no ha encontrado un comprador.