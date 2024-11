Así es como estiliza Selena Gomez el corte más 'trendy' de la temporada

Si pudiéramos resumir el año en una tendencia, sería sin duda el corte “bob”. El icónico corte de cabello hasta los hombros se posicionó al inicio del año como uno de los cambios de look más deseados por todas las celebridades. Mes con mes pudimos ver a más y más personalidades sumándose a esta tendencia para demostrar que este corte era la mejor manera de rejuvenecer y, al mismo tiempo, lucir empoderada y femenina. Lily Collins, Megan Fox, Zendaya y Margot Robbie son sólo algunas de las it-girls que este 2024 decidieron cortar su cabellera para lucir más radiantes que nunca.

Sin embargo, cuando creíamos que no podíamos seguir siendo sorprendidos por esta melena tan única, siguen apareciendo nuevas inspiraciones para estilizar este corte de cabello y sorprender a todos; especialmente ahora que se avecinan las fiestas decembrinas. La reina del bob cut es, por excelencia, Selena Gomez. La joven demostró que llevar el pelo corto podía darte un acabado único desde sus tiempos en Disney Channel y, desde entonces, no ha quitado el dedo del renglón y ha cortado su cabellera al nivel del hombro en más de una ocasión.

Así que, si estás considerando cortar tu melena al estilo “bob-cut” o ya tienes el cabello de esa longitud pero estás buscando inspiración para estilizarlo, entonces Selena Gomez será tu mejor inspiración para lucir el cabello corto como nadie.

© Instagram @selenagomez Selena Gomez junto a su novio, Benny Blanco

Así estiliza Selena Gomez su cabello corto

El 2024 no sólo ha sido un gran año para las melenas cortas sino que ha sido EL año de Selena Gomez. Su éxito en “Only Murders in the Building”, su viral relación con Benny Blanco y el pronto estreno de su película “Emilia Pérez”, la han convertido en una de las celebridades más top del año. Por eso es que en los últimos meses la hemos tenido en la mira en todas sus apariciones en alfombras rojas y eventos de gran renombre. Y es que la actriz sí que sabe cómo sorprender de la mano de su estilista, Erin Walsh, con atuendos impecables y únicos.

© Instagram Selena Gomez

Lo que llamó recientemente la atención fue que la actriz decidió dejar a un lado su larga cabellera, que había mantenido ya por muchos meses, para regresar a su era bob. Sin embargo, en esta ocasión Gomez cortó aún más su melena para llevar un bob por encima del hombro. Este hair reveal se hizo en un grupo de fotografías que Gomez compartió en sus redes sociales bajo la descripción de “tomas de esta semana”. En ellas no sólo podemos ver a la actriz disfrutando de diferentes momentos, algunos con Benny Blanco, sino que descubrimos una nueva manera de estilizar este corte tan especial.

© Instagram Selena Gomez

Selena Gomez nos ofrece un acabado vintage al llevar su pelo lacio con un ligero relieve en las puntas para hacer referencia a esos clásicos peinados que usaban las mujeres elegantes en los años 50's. También lo combina con una banda deportiva en la cabeza para darle ese toque relajado y divertido a su cabellera. Por último, también incluye un broche de cabello para darle ese aspecto único y diferente a su melena.

© Instagram Selena Gomez

¿Lo mejor de todo? Conseguir este efecto es más que sencillo. Puedes apoyarte de un cepillo secador redondo para conseguir ese lacio perfecto en la parte superior y dejar la caída con relieve que tanto nos gusta. Sólo no olvides incluir un protector de calor para mantener una melena perfecta.