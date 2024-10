Cómo lograr los labios rojos perfectos de Carmen Villalobos en los Latin Billboards

La noche de los Latin Billboards solo puede significar una cosa: un bombardeo de tendencias a seguir. Este evento representa la oportunidad perfecta para que los iconos latinos de la industria del entretenimiento se reúnan para celebrar el talento de grandes músicos y artistas. Hace tan solo unas horas, se celebró la más reciente edición de esta premiación de tanto prestigio y entre los nombres de las personalidades que desfilaron por la alfombra encontramos a Danna, Isabella Castillo, Valentina Ferrer, María Becerra y muchos más.

Cada una de estas grandes celebridades aprovechó la ocasión para portar outfits de impacto que sobresalieron por su encanto especial. Los beauty looks no se quedaron atrás pues encontramos grandes tendencias como el wet look, el sleeked bun, tonos nude, ondas definidas o lacios perfectos. Sin embargo, hubo una celebridad que robó nuestras miradas y corazones: la colombiana Carmen Villalobos.

La presentadora llegó a la premiación de la mano de su pareja, Frederik Oldenburg y fue una de las anfitrionas de este evento. A su paso por la red carpet no sólo se le vio felizmente enamorada, sino que llamó la atención su impecable look. La también actriz eligió un vestido de esencia vintage con escote al hombro en un color verde esmeralda y lo complementó con una melena suelta, pero con volumen, para continuar esa esencia. Lo que más llamó la atención fue el color de labios que eligió para contrastar el verde de su look. Se trató del perfect lip combo para unos labios rojos radiantes.

© Getty Images Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos

¿Cómo conseguir los labios rojos perfectos al estilo Carmen Villalobos?

No hay falla: llevar labios rojos garantizará que robarás miradas. Esto lo demostró la colombiana en su reciente aparición en la alfombra de los Latin Billboards con los labios perfectos para una noche especial. Lo único que podemos preguntarnos es “¿cuál es el secreto para conseguir este hack de maquillaje infalible?”. Bueno, te dejamos los mejores tips para lograrlo.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Red Lips

Elige el tono ideal

Llevar rojo es arriesgado, no podemos negarlo. Sin embargo, siempre puedes elegir el tono perfecto para la ocasión, el outfit o tus gustos. Si quieres algo juvenil para un atuendo fresco, femenino e inocente, lo mejor que puedes hacer es integrar un color rojo vibrante hacia un naranja. Sin embargo, si lo que quieres es no pasar desapercibida y estás buscando algo más serio, elige un tono rojo oscuro.

Hidrata bien la zona

Uno de los puntos más importantes a considerar es que para portar labios rojos, es indispensable una excelente hidratación, pues, si los labios se secan, el color comenzará a agrietarse. Por eso es que siempre se recomienda integrar un exfoliante y mascarilla para labios una vez a la semana para eliminar las células muertas. Antes de integrar el color, hidrata la zona con un bálsamo para labios para conseguir esos labios jugosos.

© LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT Labios rojos

Apóyate de un corrector

La definición también es de gran relevancia, sobre todo para labios rojos. Logra la silueta perfecta apoyándote de un corrector del tono de tu piel para delinear la zona y conseguir que el color luzca mucho más intenso. Además, con ayuda de ese corrector podrás retocar cualquier desperfecto durante la aplicación del color.

Lip Combo

Para asegurar que el color de tus labios dure toda la noche, lo mejor es aplicar capas para lograr esa fijación máxima. Comienza con un delineador de labios rojos para hacer el contorno. Después integra un labial o lipstick líquido rojo para rellenar la zona. Finalmente, varios expertos recomiendan aplicar poco polvo traslúcido en los labios.