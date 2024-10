Belinda estrena un nuevo 'look' en su encuentro con Shakira en Miami

No cabe duda que Shakira se encuentra en el mejor momento de su carrera después de mucho tiempo. Con el reciente lanzamiento de su álbum, “Las mujeres ya no lloran”, su sencillo “Soltera” y el anuncio de sus conciertos en la Ciudad de México, no cabe duda que todas las miradas se encuentran en ella. Y parece ser que la colombiana ha sabido aprovechar este gran momento de atención no sólo para demostrar su talento sino para compartir este gran tiempo en su trayectoria con otras mujeres latinas que están siendo un referente internacional en la industria de la música.

Primero pudimos verlo con su video musical de “Soltera” donde aparecen personalidades como Danna y Anitta, compartiendo la escena con Shakira. Sin embargo, estos encuentros icónicos no se han quedado aquí pues hace tan solo unas horas, la colombiana transmitió en vivo su icónica fiesta “Soltera's House Party” en vivo y en directo desde la casa de Lele Pons en Miami. ¿La mejor parte? Las invitadas espectaculares que la cantante incluyó. Entre ellas encontramos a Danna, Kenia Os, Greeicy y Belina. Ésta última aprovechó esta gran ocasión para sorprender con su cambio de look, ideal para la temporada.

© INSTAGRAM @shakira Belinda

Así fue el cambio de look de Belinda para la fiesta de Shakira

Sabemos que, si Belinda se encuentra en la lista de invitados, podemos garantizar que habrá grandes looks pues la joven sabe cómo lucir espectacular a dondequiera que vaya. Una fiesta tan exclusiva como la que organizó Shakira no podía ser la excepción. Por eso, Belinda llegó con un micro top naranja que combinó con unos pantalones estilo cargo en color verde. Para complementar este juego de colores, la cantante portó un blazer en verde oliva que hizo el match perfecto con todo el look.

© Instagram @belindapop Belinda y Shakira

Lo mejor, y más sorprendente de todo, fue ver a la cantante llegar con un cambio de look que, si bien no tiene nada que ver con un cambio en el color del cabello, sí nos dejó a todos con la boca abierta. Belinda demostró haber sido conquistada por la tendencia de los curtain bangs pues decidió llevar un fleco largo y degrafilado que le dio un giro completo a su rostro y personalidad. La intérprete de “La Mala” también aprovechó el momento para deslumbrar con un maquillaje donde los tonos bronceados fueron la estrella del makeup.

© Instagram Belinda, Shakira, Kenia Os, Danna

Con este cambio de look, Belinda solo demuestra que aún hay muchas sorpresas por delante en su carrera. La joven ya había anticipado una posible colaboración con Kenia Os y los rumores también apuntan a un proyecto de la mano de Danna así que, el flequillo es tan sólo el inicio de la nueva era a la que podríamos estar entrando en el Beli-universo.