Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan el nuevo filme de Chanel Nº5

La fusión de la moda y el cine ha alcanzado un nuevo nivel en los últimos años, hemos visto diseñadores colaborar con grandes cineastas. La moda y el cine tienen una fuerte relación si consideramos que la indumentaria juega un papel fundamental a la hora de caracterizar un personaje. Por otro lado, una parte mágica de la moda, es la capacidad que esta tiene de contar historias.

Luca Guadagnino sabe el poder de la moda y esta muy influenciado por la misma. Para la creación de "Challengers" y su útima entrega “Queer”, trabajó de lado de Jonathan Anderson para vestir a sus personajes. En esta ocasión, la casa Chanel lo buscó para dirigir su ultimo cortometraje, una mini historia protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi para la más reciente campaña del emblemático perfume de Chanel Nº5.

El cortometraje bajo el lente de Guadagnino

Guadagnino ofrece una pieza que va más allá de un simple cortometraje, pues crea toda una experiencia sensorial que captura la esencia de la moda y el drama de las relaciones humanas. El film titulado See You At Five, presenta a Margot Robbie y Jacob Elordi en una historia cargada de tensión emocional explorando el deseo y la conexión.

La actriz, con su elegancia natural y una presencia magnética, interpreta a una mujer sofisticada atrapada entre la libertad y la responsabilidad, que tras recibir un mensaje sale de su hogar para manejar un convertible y llegar a la costa, en donde se sumerge en el mar. Por su parte, vemos a Elordi manejar una motocicleta para alcanzar a la hermosa actriz, sin embargo, sus caminos no se cruzan. Guadagnino conoce el poder que tiene la música, por lo que vemos toda esta historia al son de “Veridis Quo” de Daft Punk.

© Cortesía El actor Jacob Elordi en el filme de Chanel

El legado de Chanel Nº5

Chanel Nº5 es una de las fragancias más icónicas del mundo, y recientemente se anunció a Margot Robbie como embajadora de la fragancia, y no podemos negar que es la mujer Chanel perfecta. Antes de ella, Nicole Kidman y la icónica Marilyn Monroe fueron las protagonistas del emblemático perfume. El film explora el lujo y la delicadeza a través de la actriz en escenarios minimalistas pero altamente evocadores, donde los detalles de las prendas y los personajes resaltan a cada momento.

© Cortesía Margot Robbie en el filme de Chanel

Margot Robbie luce una clásica silueta Chanel de falda y saco de tweed en rojo cereza, el cual reemplaza por un traje de baño rojo al final del filme, mientras que Jacob Elordi, por su parte, porta trajes y conjuntos casuales que realzan su porte juvenil pero enigmático.