Todos los bolsos de tendencia en los que merece la pena invertir este otoño/invierno

Analizadas las tendencias en ropa que triunfan esta temporada de Otoño/Invierno 2024 y que nos han ayudado a hacer efectivo nuestro cambio de armario, no podemos dejar a un lado un complemento esencial y deseado como son los bolsos. Más allá de su carácter práctico, se han convertido en un elemento clave que puede llegar incluso a transformar por completo un look con básicos. ¿Qué modelos se llevan durante los meses más fríos? Con un análisis a las últimas colecciones de la pasarela, hemos recopilado diez diseños que no puedes pasar por alto.

© Launchmetrics Spotlight Armani Privé Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Gucci Otoño/Invierno 2024 Con asas especiales Son aquellas asas circulares y metalizadas las que adornan un gran número de bolsos esta temporada, pero también las de materiales naturales como el bambú o las de pedrería. Una característica que observamos especialmente en bolsos pequeños de invitadas, como los de Armani Privé o Gucci en sus últimas colecciones.

© Guess Bolso de mano Stephi con asas de bambú, exterior de cuero sintético, cierre con botón y asa de bambú, de Guess (240 euros).

© Zara Bolso caja en burdeos de efecto anacarado, con asa gruesa dorada y cadena para colgarlo del hombro, de Zara (39,95 euros).

© Launchmetrics Spotlight Chanel Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Chloé Otoño/Invierno 2024 Con borreguito o pelo Cada año durante los meses más fríos, ambos tejidos son los protagonistas de aquellos abrigos y chaquetas de piel vuelta. Un tejido calentito que aterriza también en el mundo de los bolsos, con modelos clásicos como los de Chanel hasta creaciones más vistosas como las de Chloé.

© Mascaró Bolso Balde de Mascaró de piel y pelo sintético de borreguito, con asa para llevarlo a mano y cierre con tira de piel en la parte superior. Viene acompañado de una correa de piel para poder llevarlo cruzado (199 euros).

© H&M Bolso de hombro con pelo sintético, asa corta, cierre magnético oculto y compartimento interior abierto. Un diseño en marrón de H&M (49,99 euros).

© Launchmetrics Spotlight Look de 'street style' Paris Fashion Week © Launchmetrics Spotlight Victoria Beckham Otoño/Invierno 2024 Burdeos Es sin lugar a dudas el color que ha bañado un gran número de colecciones esta temporada. Las pasarelas alrededor del mundo lo anunciaban, el street style más fotografiado lo confirmaba y las tiendas lo han consolidado. El granate, burdeos o rojo cereza llega también a los bolsos con diseños pequeños y medianos que quedan especialmente bien junto a total looks en tonos neutros.

© Mercules Bolso Trapecio de Mércules, de piel con base ancha, dos asas y logo dorado de la firma española en el frente (245 euros).

© Massimo Dutti Minibandolera de piel de napa con bolsillo frontal, detalle de tachuela y cierre mediante cremallera. Un bolso de Massimo Dutti (99 euros) que se puede utilizar también como pouch.

© Launchmetrics Spotlight Bevza Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Ralph Lauren Otoño/Invierno 2024 De ante Loewe, Dior, Coach, Isabel Marant... una larga lista de casas de moda se encargaban de advertirlo hace meses sobre la pasarela: el ante sería uno de los tejidos estrella del otoño. Algo que hemos visto confirmado con éxito de las chaquetas y camisas elaboradas con este tejido, que también ha servido para confeccionar algunos de los bolsos más deseados.

© Sandro Bolso de hombro estilo tote de 47 centímetros de ancho, elaborado en ante con solapa de cierre magnético, bolsillo lateral y asas de cuero. Un diseño de Sandro con detalles de cuero negro (425 euros).

© Twinset Bolso Chelsea de Twinset (429 euros) confeccionado en Italia con piel bovina, asa con hebilla ajustable y amplio bolsillo interior con cremallera.

© Launchmetrics Spotlight Coach Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Miu Miu Otoño/Invierno 2024 Obsesión por los 'charms' Balenciaga los puso de moda sobre la pasarela, aunque en realidad en países asiáticos como Japón, los charms llevan años adornando los bolsos de las chicas que quieren dar un toque más personal a su estilismo. Poco a poco, este año se han ido apoderando del street style: pequeñas figuras, pañuelos, lazos, tiras de cuentas de colores...¡incluso fotos! Aunque estos elementos se adquieren a parte, hay marcas que los han incluido directamente en sus diseños.

© Misako Bolso bandolera con solapa, cierre metalizado y cadenas decorativas, con charms en forma de corazón y cereza. Se trata del modelo Zoya de Misako (25,99 euros).

© Tous Bolso pequeño y cuadrado con doble asa y detalle de charm en forma de oso, de Tous (99 euros).

© Launchmetrics Spotlight Bally Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Emporio Armani Otoño/Invierno 2024 Líneas pulidas La corriente minimalista nos trae esta temporada bolsos compactos, de líneas rectas y en colores lisos, que resultan sofisticados y fáciles de combinar. En pasarela, firmas como Bally, Calvin Klein o Emporio Armani apuestan por diseños en colores intensos que destacan junto a looks monocromáticos en tonos oscuros.

© Coach Bolso tote Safari de Coach (395 euros), confeccionado en piel curtida y correa desmontable con bolsillo cargo exterior.

© Calvin Klein Bandolera de piel suave con correa larga ajustable, cierre magnético y bolsillos interiores con ranura, de Calvin Klein (199,90 euros).

© Launchmetrics Spotlight Rabanne Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Stella McCartney Otoño/Invierno 2024 Detalles metalizados La nostalgia nos ha devuelto este otoño la tendencia grunge en una versión algo más sofisticada con la Dior o Burberry nos han sorprendido en pasarela. Tachuelas, cadenas, ribetes y adornos metalizados bañan bolsos de diferentes tamaños.

© IKKS Bolso 111 Barbette de IKKS, un diseño de estilo roquero y personalizable que se puede usar a modo de clutch o bandolera. Es desmontable, confeccionado en piel con tachuelas (345 euros).

© Mango Bolso con forma de media luna confeccionado en piel de color marrón, con asa ancha y adornos de tachuelas redondas metalizadas, de Mango (99,99 euros).

© Launchmetrics Spotlight Louis Vuitton Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Coperni Otoño/Invierno 2024 Diseños rectangulares Fueron en primavera uno de los más deseados, pero parece que seguirán triunfando también durante todo el invierno. Acorde una vez más a la corriente minimalista, estos diseños rectangulares y apaisados aportan un toque elegante. Destacan especialmente siluetas en colores básicos y atemporales como el negro, el gris o el marrón.

© Mango Bolso pequeño de piel de bovino en color negro, con asa metálica gruesa disponible en la última colección de fiesta y ceremonia de Mango (99,99 euros).

© Parfois Bolso de fiesta tipo sobre confeccionado en piel, con bolsillo interior y cierre a presión, de Parfois (49,99 euros).

© Launchmetrics Spotlight Gucci Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Ferragamo Otoño/Invierno 2024 Verde oliva Su elegancia natural y versatilidad lo han llevado a ser uno de los colores favoritos del street style contemporáneo. Junto al burdeos, esta temporada baña tanto prendas como accesorios que merecen un lugar destacado en cualquier armario por su capacidad de adaptarse a diversas combinaciones y estilos.

© Zahati Bolso Poppy de Zahati (189 euros), creado con cuero vegetal en color oliva y asa de mano trenzada con cuero natural.

© Lefties Bolso tipo mini shopper con asas de mano y asa de hombro ajustable, de efecto piel sintética y cierre imantado. Un diseño de Lefties (12,99 euros).

© Launchmetrics Spotlight Bottega Veneta Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Chloé Otoño/Invierno 2024 XXL Bolsos que puedes llevar a la oficina, de viaje o que, directamente, no necesitan de una excusa para apostar por ellos en el día a día. Y es que estos diseños que van más allá del clásico tote con su gran tamaño, se han colado en colecciones como las de Bottega Veneta o Chloé, con tejidos como el cuero curtido o el ante, a menudo tipo saco.

© Zara Bolso de ante tipo saca, con asa de hombro y bolsillo interior con cremallera, de Zara (129 euros).er