Chiara Ferragni estrena el abrigo 'Penny Lane' que este otoño transforma los looks básicos en especiales

De entre las diferentes tendencias de otoño que ha propuesto la pasarela, es sin duda el estilo boho inspirado en la década de los 70 una de las que más éxito está teniendo en el street style. La nostalgia vuelve a sacudir la moda con piezas como las chaquetas de flecos, los vestidos vaporosos, el cashmere, la botas over the knee y un tipo de abrigo que ahora que aterriza el frío no dejaremos de ver. Hablamos de aquel de doble textura conocido como afgano o Penny Lane que prescriptoras de estilo como Chiara Ferragni ya han incorporado a sus looks.

© @chiaraferragni

La italiana ha volado este fin de semana a St. Moritz para disfrutar de unos días rodeada de la naturaleza de este exclusivo enclave alpino en Suiza. Una escapada en la que ha aprovechado para hacer una ruta por la montaña en bicicleta, como comprobábamos en sus redes sociales, pero en la que también ha tenido tiempo para hacer otros planes y estrenar conjuntos más urbanitas.

La comodidad parece haber sido una premisa en su maleta de viaje, en la que los básicos han sido una parte fundamental. La influencer escogía unos sencillos pantalones negros rectos y un grueso jersey de punto en color blanco para salir por la estación de esquí más antigua del mundo. Un look al que daba un toque de lo más especial incorporando un abrigo con texturas de contraste confeccionado en piel y pelo.

© @chiaraferragni © Saks Potts

Se trataba de una creación de la firma danesa Saks Potts bautizada como Foxy Coat, uno de los abrigos más virales que año tras año desde el 2018 no dejamos de ver en el armario otoñal de celebrities como Kendall Jenner o estilistas como Emili Sindlev. El que luce la empresaria es un modelo tipo gabardina elaborado en piel con efecto cuero, que cuenta con detalle de pelo blanco tanto en las mangas como en las solapas, así como un cinturón ajustable. Su precio es de 1.130 euros y está disponible en seis colores más.

Un abrigo con tintes setenteros

Podemos decir que este abrigo es una especie de versión 2.0 del Penny Lane, aquel que bautizó Kate Hudson sin querer en la película Casi famosos (2000), una ficción inspirada en el panorama musical de los 70 donde su personaje aparecía con esta prenda que causó sensación. Fue la diseñadora de vestuario Betsy Heimann la encargada de confeccionarlo, curiosamente, a partir de una tela de tapicería y una alfombra que usó para los detalles del pelo que adornan solapas y mangas.

© Vinyl Films

Aunque la silueta no era nueva, pues ya en los 70 lo lucían estrellas de la música como The Beatles o Jimi Hendrix. Un abrigo que con el triunfo en 2024 de la estética boho regresa con más fuerza que nunca, como dejaron ver en la pasarela Chloé, Miu Miu, Jil Sander o Gabriela Hearst, y que por supuesto ya se encuentra disponible también en Zara.