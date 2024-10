Olivia Palermo vuelve a confiar en su look comodín, bermudas y mocasines, para pasear por Nueva York

Hace décadas que Olivia Palermo ostenta el título de it girl; la socialité neoyorquina es, sin lugar a dudas, una de las que más aclamadas alrededor del mundo. Su aguda, divertida y elegante visión de la moda le ha ayudado a protagonizar momentazos FASHION, desde acudir a desfiles en primera fila en Fashion Week, hasta hacer colaboraciones en exclusivas con marcas y agotarlas en cuestión de días. Y esta vez vuelve a demostrar por qué es quien es quien gracias a un nuevo estilismo en el que encontramos no uno, sino varias microtendencias.

Hace unos días protagonizaba un sutil cambio de look, aparecía con la melena rubia gracias al peluquero de confianza de Gigi Hadid, y ahora, con la melenita recogida a modo de wet look vuelve a conquistarnos. Paseando por las avenidas de la Gran Manzana, los paparazzi la han cazado luciendo una combinación de lo más llamativa, apta para aquellas que no tengan miedo a salir de su zona de confort y optar por las propuestas que se suben a la pasarela y triunfan en el street style. Sin lugar a dudas, es una auténtica experta en materia, porque conjuntar en un mismo atuendo lentejuelas, plumas y brillos no es nada sencillo y ella ha sabido lucirlo con estilazo, he aquí el ejemplo en el que podemos inspirarnos.

Con una camisa blanca bajo un gran jersey nude cuajado de lentejuelas y apliques de plumas, un original blazer gris con pedrería blanca, mangas confeccionadas en tul y bordados florales metalizados del diseñador italiano Antonio Marras (2.900 euros), ¡y no queda aquí! Olivia ha decidido añadir más glamour. ¿Cómo lo ha hecho? En esta ocasión ha estrenado unas bermudas fluidas con finas rayas que recuerdan a los clásicos bóxer masculinos que ahora están tan demandados por la Generación Z. Los suyos son en tonos grises, están decorados con pequeñas lentejuelas, destaca la cintura elástica y el cordón blanco aporta un toque más deportivo. ¡He aquí la mejor idea para cuando sí queremos confiar en la estrategia del 'más es más'!

Los complementos que ha lucido, han sido... ¡totalmente inesperados! Ha continuado con la gama cromática de grises gracias a unos calcetines de media con acabado brillante, adelantando una de las microtendencias que seguiremos viendo en las próximas semanas de otoño, y en sus pies localizamos unos sencillos mocasines blancos con doble hebilla. Por último, y no por ello menos importante, en sus manos encontramos un pequeño bolso negro de brillos con asa rígida.

Su combinación estrella

No es ningún secreto que los mocasines son uno de sus zapatos favoritos y forman parte de la gran y envidiada colección que tiene en casa. Lo que más nos ha gustado es que, para su salida por la ciudad de Nueva York, ha vuelto a confiar en la combinación que popularizó tiempo atrás y que nos confirma una vez más por qué es buena idea seguir luciendo piernas aunque hayan bajado las temperaturas. Ya la habíamos visto apostar por este código de estilo ideal para los días de otoño, la prescriptora lo hizo con un conjunto de chaqueta y bermudas de piel que nos encantó, pero hay otra versión a la que acudía incluso para ir a desfiles.

Versión minifalda

Es cierto que las bermudas son una de las prendas que más recientemente ha llegado a su armario, y temporadas atrás combinaba los mocasines (independientemente del color, estampado y acabado) con minifaldas románticas y de lo más sofisticadas. Por ejemplo, así la fotografiaron durante la Semanas de la Moda de París y Milán, con total looks de flores al más puro estilo vintage, y con otro protagonizado por el rosa en diferentes gamas. ¿Dejará Olivia apartadas las minifaldas este 2024 y le dará la oportunidad a las bermudas? ¿Será su nuevo comodín de estilo?