Kendall Jenner, Kylie y Bella Hadid: 3 amigas muy rompedoras de fiesta en Beverly Hills

Anoche Hailey Bieber protagonizó una exclusiva velada en Beverly Hills. La modelo organizó un evento que congregó a algunos de los rostros más influyentes con motivo del lanzamiento de Barrier Butter –bálsamo hidratante intensivo que estará disponible el próximo 28 de octubre–, el último producto de Rhode, marca beauty que no deja de ganar adeptos alrededor del globo terráqueo. La empresaria, por supuesto, disfrutó de la celebración acompañada de Justin Bieber, aunque no fue el único que quiso ser partícipe de un momento tan especial. En la lista de invitados, Kendall y Kylie Jenner y Bella Hadid, que no pasaron para nada desapercibidas con sus estilismos de fiesta.

Mientras que la anfitriona de la noche abanderó el uso del traje de chaqueta (con corbata añadida) de aire masculino con hombros estructurados y pantalón extremadamente holgado para asegurarse el éxito estilístico, las hermanas Jenner volvieron a demostrar por qué son la dupla en la que inspirarse si lo que se busca son propuestas tan llamativas como contemporáneas. Hace apenas unos días, se colaban entre las mejor vestidas de la Academy Museum Gala 2024 –recordemos que la nueva Marylin Monroe sucumbió ante las aberturas estratégicas y la benjamina se rindió a las transparencias– y, ahora, vuelven a hacerlo en una cena de presentación.

La que nos hizo transportarnos al Hollywood dorado con su cabellera rubia en la cita que sirvió de antesala a la temporada de premios, confió ayer, de nuevo, en las piezas con aberturas estratégicas. Esta vez, invirtió en un top de escote de palabra de honor cuajado de cortes horizontales, prenda que conjugó con pantalón de carácter sartorial: de tiro alto y con bajo ligeramente acampanado. En lo que a complementos se refiere, optó por culminar su apuesta con gafas de sol, zapatos en piel con puntera cuadrada y clutch, objeto súper práctico que está transformando las ecuaciones de las que más saben este Otoño/invierno 2024-2024 al instante.

Kylie, por su parte, causó sensación, también, con un total look black, liderado por un arriesgado cuerpo semitransparente de cuello halter con el que dejó al descubierto gran parte de la zona del escote y abdomen. Creación con la que derrochar sensualidad que combinó con pantalón de tiro alto de efecto piel y calzado con puntera en pico, imprescindible para añadir un toque elegante y glamuroso al resultado final.

¿Y qué hay del look de Bella Hadid? La supermodelo, que nos conquistó sobre la pasarela con el regreso del legendario Victoria’s Secret Fashion Show, se dejó ver con un minivestido azul repleto de detalles drapeados y anudados y escote con forma de corazón, confección con ligera bubble skirt que lució con chaqueta de efecto cuero en mano –todo un infalible otoñal para cualquier ocasión–, bolso en hombro y románticos zapatos con lazada. Una vez analizados los tres estilismos, si tuvieras que reinar en un plan nocturno mediante la indumentaria, ¿con cuál te quedarías?