El regreso sorpresa de Bella Hadid y la apertura triunfal de Gigi en el 'fashion show' más esperado

Un total de 52 modelos han protagonizado el espectáculo que Victoria's Secret ha ofrecido en Nueva York. La firma de lencería ha regresado con un desfile histórico que ha reunido a algunos de los rostros más importantes de la industria sobre una pasarela de siete metros de longitud. Una ocasión especial que ha estado repleta de momentos únicos, como el debut de Kate Moss y su hija Lila o la actuación de Cher, quien ha puesto música a la última parte del show. Un espectáculo que además ha reunido de nuevo sobre la tarima a Gigi y Bella Hadid, un emotivo encuentro que se produce después del largo descanso que esta última tuvo que tomarse debido a su enfermedad.

© Getty Images

Ha sido Gigi la encargada de abrir el show, caminando con un conjunto satinado en color rosa a juego con unas impresionantes alas articuladas que llevaba sobre los hombros. Al igual que el resto de diseños, estaban confeccionadas con plumas artificiales, pero las suyas eran las más grandes y pesadas del desfile, capaces de abrirse y cerrarse. Sin duda toda una hazaña ha sido la de llevarlas mientras caminaba, espectacular, subida en unas sandalias de tacón.

© Getty Images

La californiana de 29 años ha sido la primera en aparecer en escena, abriendo así el resto del desfile que ha estado dividido en seis segmentos con sus respectivas piezas de lencería. No ha sido hasta el final cuando hemos podido ver también a Bella Hadid, cerrando la última parte mientras caminaba acompañada por la voz de Cher y sorprendiendo al público con su presencia.

Y es que la modelo ha estado dos años retirada de la moda debido a la enfermedad de Lyme que sufre. El mes pasado retomaba las riendas en el desfile de Saint Laurent Primavera/Verano 2025 en París, y este martes, lo hacía en el de Victoria's Secret.

© Getty Images

"No me puedo creer que acabe de cerrar el desfile", comentaba momentos después del final del espectáculo en redes sociales -aunque tras ella, Tyra Banks puso el broche definitivo-. Bella, de lo más sonriente, ha aparecido con un dos piezas rojo de encaje acompañado por un voluminoso abrigo de plumas con una larga cola.

© Getty Images

La última vez que participó en un desfile de Victoria's Secret fue en 2018, precisamente fecha en la que la firma ponía fin a su icónico (y entonces criticado) espectáculo. Lo hizo junto a su hermana, un momento que se ha vuelto a repetir y que ha emocionado mucho a Bella. "Estoy muy orgullosa de mi hermana. He llorado durante toda su apertura", confesaba. "Te quiero muchísimo", respondía Gigi.

© Getty Images

En 2020, cuando la firma atravesaba su peor crisis de imagen, Bella Hadid se sumó a las acusaciones contra Ed Razek, exdirector de marketing de Victoria's Secret. Sin embargo, dos años después decidió volver a trabajar con ellos: "Me demostraron que la marca había cambiado drásticamente", contó a la edición estadounidense de Marie Claire. "En nuestros contratos ahora pone que no tenemos que hacer nada que no queramos hacer. Han cambiado muchas cosas", añadía.