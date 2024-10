Juan Avellaneda: un hogar a medida

Lleva una década reivindicando la elegancia y la femineidad de las mujeres, con sus favorecedores diseños. Desde El Maresme, en Barcelona, Juan Avellaneda nos recibe en su hogar, para hablarnos de su pasión por la moda y de los proyectos que están por venir.

© icíar carrasco "Esta casa para mí es un oasis; me encanta la sensación de llegar los fines de semana y sentir que estoy de vacaciones, aunque solo sean dos o tres días"

-Juan, han pasado diez años desde que lanzaste tu firma. ¿Qué balance haces?

-Han sido diez años de aprendizaje, evolución y momentos inolvidables. Cada colección y cada prenda han sido una oportunidad para contar una historia, explorar nuevos territorios creativos y conectar con personas que valoran la autenticidad. El balance es profundamente positivo, aunque nunca fácil.

-¿Imaginabas la ascensión de la marca tal y como ha sido?

-Siempre pensé que quería hacer algo más allá de la moda convencional, que resonara a un nivel personal. Pero, la improvisación y el cambio de planes son inevitables en el proceso creativo. Y, en esos giros, encuentras la verdadera esencia de tu trabajo y descubres nuevos caminos, que ni siquiera habías imaginado.

-Tu punto de partida fue la sastrería. ¿Por qué ese enfoque tan definido?

-La sastrería es para mí el corazón de la elegancia masculina. La base desde la que construir algo único y personal. Cada prenda confeccionada a medida tiene alma, es una pieza única que refleja la personalidad de quien la lleva. Ese enfoque ha sido mi forma de rendir homenaje a esa tradición.

-¿Qué es para ti la elegancia?

-Es una actitud, una forma de moverse por el mundo con seguridad y serenidad. No tiene tanto que ver con lo que llevas puesto, sino con cómo lo llevas. Es saber quién eres y expresarlo sin necesidad de alardes. Una forma de respeto hacia ti y hacia los demás.

-Aterrizando en la temporada que abrimos, ¿qué podremos encontrar en tu colección para este otoño-invierno?

-Exploramos la mezcla entre tradición y modernidad. Encontrarás piezas clásicas, pero con toques inesperados en los cortes y los materiales. Hay una introspección profunda del color y la textura, con tejidos que abrazan la calidez del invierno, pero con siluetas ligeras y fluidas.

© icíar carrasco Nuestro anfitrión posa delante de unas artísticas fotos, con jersey de pico, estilo college, de Ralph Lauren. © icíar carrasco Juan Avellaneda, desde una de las terrazas, mira a la cámara con total look, de Fendi. © icíar carrasco Pura luminosidad: La luz es la gran protagonista del hogar del diseñador, donde la funcionalidad y el minimalismo marcan la pauta de un estilo moderno y depurado. Sobre estas líneas, detalle de la escalera, de estilo arquitectónico, que lleva de las habitaciones de arriba al salón de la planta inferior.

-Nos recibes en tu casa, tu oasis. ¿Cómo definirías su estilo?

-Es un refugio donde me escapo los fines de semana, o en verano; y es un espacio lleno de luz, donde los detalles arquitectónicos hacen que la naturaleza entre en la casa, dando la sensación constante de tranquilidad. Los días de verano en este “cubo de cristal” son increíbles, pero los de tormentas, en la planta de arriba, o en mi habitación, son un espectáculo increíble.

-¿La decoraste tú mismo?

-Es un espacio que estaba decorado, pero, obviamente, le hemos añadido nuestros toques. Es una casa minimalista, pero necesitaba pinceladas de color que conseguí con las piezas Ming, con arte contemporáneo y los tejidos. Hay piezas que adquirí en Galería Senda, que son fabulosas; y, en cuanto a los tejidos, algunos son diseños míos, para Güell Lamadrid; por último, las alfombras le dan también un toque especial y cálido a todo.

© icíar carrasco Un lugar para 'resetearse': Nos cuenta Juan que esta casa, al norte de Barcelona, es su refugio, su spa, donde siempre se siente de vacaciones. En ella predominan los tonos neutros, como vemos en esta imagen del salón, aunque nuestro anfitrión quiso poner algunos toques de color, con piezas de porcelana Ming, como vemos en la mesa de centro, y que el diseñador colecciona desde hace años.

-¿Te gusta redecorar con frecuencia?

-Me gusta la idea de que un hogar evolucione con el tiempo, así que... ¡sí!, hago pequeños cambios aquí y allá. Ajusto detalles, para que el espacio siga reflejando quién soy en cada momento.

-Siempre dices que tus diseños no son solo ‘ropa’, que cuentan historias. ¿Qué historia cuenta tu casa?

-Esta casa para mí es un oasis, y me encanta la sensación de llegar los fines de semana y sentir que estoy de vacaciones, aunque solo sean dos o tres días.

“Un hogar tiene que evolucionar con el tiempo, así que hago pequeños cambios aquí y allá, para que el conjunto siga reflejando quién soy en cada momento”

-¿Qué destacarías de ella?

-La serenidad que transmite. Es un espacio donde todo está pensado para que te sientas en paz, donde la belleza y la funcionalidad se encuentran. Es mi lugar de descanso y de inspiración.

“Yo no estaba destinado a ser diseñador. Mi familia no viene de ese sector y mi destino era ser ejecutivo de banca, y durante muchos años lo fui, compaginándolo ‘a escondidas’ con la moda” © icíar carrasco Casual & cool: sobre estas líneas, el diseñador Juan Avellaneda posa sobre una chaise longue de piel y cuero de los años 70, en edición de coleccionista, con camisa azul, chaqueta de ante, pantalón, y cangrejeras, de Carolina Herrera, y jersey verde, de Polo Ralph Lauren. Detrás, un biombo chino, con piedras semipreciosas, que nuestro anfitrión compró en un anticuario de París.

-¿Cuál es tu rincón favorito?

-Mi habitación, por las vistas que tiene. Es como dormir en un cubo de cristal.

“De esta casa destaco la serenidad que transmite. En ella todo está pensado para que te sientas en paz, y para que la belleza y la funcionalidad se encuentren”

-Tras tu paso por MasterChef 4, ¿te has aficionado a cocinar y recibir invitados?

-Sí, definitivamente. MasterChef me despertó una pasión por la cocina que no esperaba, y reconozco que soy muy fan de probar nuevos postres. Son caprichos que nos damos y, además, siempre son platos muy visuales.

© icíar carrasco Sobre estas líneas, la habitación principal, y rincón favorito del diseñador, donde además de las vistas privilegiadas, destaca la butaca años 50, tapizada con un diseño suyo, para Güell Lamadrid.

-Sientes debilidad por piezas de la Dinastía Ming. ¿Qué otros objetos coleccionas?

-Me gusta mucho el arte contemporáneo. Me fascina cómo puede desafiar nuestras percepciones, y cómo cada pieza tiene el poder de transformar un espacio.

-¿Alguno de esos objetos decorativos tiene un valor sentimental especial?

-Detrás de mi oficina, tengo un Yago Hortal muy colorista, que es muy similar a una pieza que tengo en mi estudio, y que me ha acompañado siempre en mi lucha por hacerme un sitio en el mundo de la moda, y me da buen rollo. Yo no estaba destinado a ser diseñador. Mi familia no viene de ese sector y mi destino era ser ejecutivo de banca, y durante muchos años lo fui, compaginándolo ‘a escondidas’ con la moda; pero, finalmente, monté el estudio, y esa pieza fue la que puso la nota de color y optimismo al espacio.

“Me gusta mucho el arte contemporáneo. Me fascina cómo puede desafiar nuestras percepciones, y cómo cada pieza tiene el poder de transformar un espacio”

-¿Qué sensación te transmite tu hogar, cuando vuelves después de un viaje?

-Es como volver a un abrazo. Mi casa es mi refugio, un lugar donde me siento completamente yo mismo. Me transmite paz y me recarga de energía.

© icíar carrasco Un estilo inconfundible: Desde sus aplaudidos trajes sastre, hasta sus diseños de novia, el estilo Juan Avellaneda tiene sello propio. Y eso impregna también su estilo de vida. Sobre estas líneas, nuestro protagonista pasea por el jardín con vaqueros, de Arket; camisa, de Gant, y camiseta, de Kired en Just One.

-¿Te ves viviendo en ella a largo plazo, o tienes otros planes?

-Pues estamos reformando otra casa y, seguramente, nos mudaremos en un futuro, pero, de momento, es un sueño que esperemos se haga realidad.

-Por último, ¿qué deseo o proyecto te gustaría ver convertido en una realidad, este 2024-2025?

-Hace unos meses, hemos lanzado una colección junto a SEE IOU, y estoy feliz porque es muy asequible, está teniendo criticas increíbles, y ahora mismo, quien quiera puede tener un diseño mío. Además, también lanzo nueva colección con Multiópticas. En Avellaneda, nueva colección, incluso de joyas. Y algún deseo más personal sería volver a escaparme a Japón, o a Corea, y pasar allí un mes.