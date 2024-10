Victoria de Marichalar, la invitada más elegante con un vestido Bardot en el marrón chocolate de tendencia

Si bien es cierto que el cherry red y el verde oliva son dos tonalidades que, de acuerdo a las expertas, están marcando el ritmo de la presente temporada, parece que el marrón chocolate tiene algo que el resto no. O, al menos, es lo que considera Victoria de Marichalar, que no dudó en caer rendida ante dicho color anoche, en su última aparición por Madrid. Ocasión en la que volvió a regalarnos un look de invitada muy fácil de copiar que evoca sencillez y elegancia a partes iguales.

Las reinas de la industria han sentenciado que el tono mencionado lo tiene todo para ser el nuevo negro: es versátil, atemporal y favorece en todo tipos de teces. La royal acudió ayer a la entrega de los premios Best Content Creators 2024 de Forbes y lo hizo enfundada en un vestido marrón chocolate perteneciente a la colección Otoño/invierno 2024-2025 del creativo estadounidense Michael Costello.

Se trata de un sofisticado diseño de manga larga con tela drapeada superpuesta y falda de bajo fluido con pequeña cola. Lo destacable de la confección es, sin duda alguna, el escote Bardot. Los hombros están acaparando mayor protagonismo que nunca y no es de extrañar que las mujeres busquen todas las fórmulas posibles para experimentar con él.

Hablamos de un corte que fue popularizado en la década de los 60 por Brigitte Bardot y que no ha dejado de usarse desde entonces. Con una capacidad de permanecer impasible ante el pasado del tiempo abrumadora, continúa derrochando altas dosis de sensualidad y glamur, aparte de estilizar como ninguno. ¿Te preguntas cómo elevar la creación que ha unido dos de las grandes tendencias del año? Victoria de Marichalar lo tiene claro: culminó su estilismo con delicada joyería –pendientes colgantes, gargantilla y originales anillos– y, en términos de calzado, zapatos en ocre de puntera infinita.