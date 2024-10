Paige Lorenze, más sofisticada que nunca con nuevo look y vestido 'cowgirl' en el NoHo de Nueva York

Si crees que el estilo boho chic solo encaja en looks informales protagonizados por blusas vaporosas, jeans acampanados y zuecos, hay una chica que llega dispuesta a hacerte cambiar de opinión. Se llama Paige Lorenze, es influencer de "cocina, estilo de vida, belleza y deporte" -en ese mismo orden, según reza su perfil-, además de empresaria -tiene una firma de moda, Dairy Boy, y otra de decoración, American Charm-, y atesora un armario de lo más inspirador del que ya te hemos hablado en alguna ocasión. Ahora, alejándose del estilo preppy y 100% estadounidense que suele lucir, nos ha dado la mejor prueba de que la inspiración bohemia también puede ser sofisticada.

© Getty Images

Ha sido en las calles del NoHo neoyorquino, un barrio conocido por sus espacios creativos y su aire cool, donde la influencer y emprendedora de 26 años ha llevado este look perfecto para una cena especial. Se trata de un vestido tubo con escote palabra de honor en negro decorado con una pieza marrón en el lateral derecho. Tanto la forma de ese detalle como su textura de pelo aportan un aire cowgirl que transforma por completo un diseño que, sin él, hubiera sido de lo más minimalista.

Su nueva melena 'butterfly' castaña

"Este vestido 🤎", escribía Paige en sus redes sociales como títulos a dos fotos de su look. Las ha acompañado de un vídeo en el que aparece cepillándose su bonita melena con corte butterfly que, este otoño, ha cambiado de rubia a marrón caramelo para alegría de sus seguidores, que han aplaudido su nuevo look castaño con corazones y fueguitos. En la misma publicación, la influencer revelaba la firma del look: Sportmax.

© Getty Images © Getty Images

De la pasarela a las calles del NoHo

Efectivamente, es un diseño que fichamos en el desfile Otoño/invierno 2024-2025 de la marca joven del grupo Max Mara. El pasado febrero, en el marco de Milan Fashion Week, lo vimos sobre la pasarela combinado con un bolso burdeos, medias semitupidas y zapatos blancos con pulsera alrededor del tobillo. Por su parte, Paige ha querido lucirlo con un estilismo más sencillo y solo ha añadido unos stilettos cámel y algunas joyas como acompañantes. "Ella es demure", han escrito sus seguidores.