Cómo vestir igual que las chicas de A Coruña según una estilista gallega

Expertas en aplicar el 'layering'

Han sabido convertir el cambiante clima que azota esta región en un aliado que influye directamente en su estilo. Más que un inconveniente, les sirve para forjar un estilo único y adaptable. "La necesidad de vestirse por capas ha dado lugar a una estética caracterizada por la superposición de prendas. Esta técnica no solo resulta práctica, sino que también permite crear contrastes de texturas y colores que enriquecen visualmente los looks", nos cuenta. "Además, muchos jóvenes coruñeses combinan actividades al aire libre, como el surf, con momentos de ocio en la ciudad, lo que se traduce en looks que fluctúan entre lo deportivo y lo urbano".