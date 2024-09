El doble look de Zendaya con efecto piernas infinitas con el que ha impactado en Nueva York

En cada una de sus apariciones, Zendaya deja claro por qué es etiquetada por los expertos como un icono de estilo absoluto. La actriz, con sus elecciones de indumentaria –ya sean de alfombra roja o street style–, se ha ganado a pulso el título de una de las mujeres más elegantes del globo terráqueo y lo cierto es que no es de extrañar. Experimenta continuamente con propuestas atrevidas sin perder un ápice de refinamiento y distinción, algo que provoca que recordemos cualquier construcción que defienda. ¿La última revelación de la intérprete estadounidense? Ayer, en Nueva York, con motivo de la proyección por For Your Consideration de Dune: Part Two.

© Getty Images

En dicho evento, la también cantante se reencontró con sus compañeros de reparto Austin Butler y Timothée Chalamet. Para la ocasión, volvió a dejarnos boquiabiertas con dos looks de costura por los que suspirará toda amante de la industria de la moda de ahora en adelante. Además, son opciones que resultarán sumamente inspiradoras para futuras invitadas. En primer lugar, se decantó por un conjunto en blanco y negro perteneciente a la colección Primavera/verano 2025 de Burberry.

© Getty Images © Launchmetrics Spotlight

Se trata de una configuración liderada, por un lado, por una chaqueta blanca de cuello alto, botonadura lateral y aberturas frontales en clave horizontal y, por otro, por un vestido de cuerpo ceñido y maxifalda holgada y transparente con abertura delantera. La natural de California culminó el estilismo con sandalias blancas de tacón con tiras envueltas al tobillo. En términos beauty, apostó por un wet hair de lo más acertado.

© Getty Images

En segundo lugar, se enfundó en un diseño que rezuma modernidad y comodidad a partes iguales. Hablamos de un vestido globo de escote Bardot con mangas abullonadas. Un lanzamiento en verde esmeralda que se encuentra bajo la firma de Louis Vuitton (visto en la línea Resort 2025 de la casa). Prenda voluminosa que la joven estrella aunó a stilettos negros en raso. ¿Con qué ecuación te quedas? Definitivamente, ambas son las indicadas si buscamos alcanzar un efecto de piernas infinitas.