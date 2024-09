Dua Lipa impacta en el Festival de Música iHeartRadio 2024 con un atrevido look con lencería visible

Ha llegado el momento de sumergirnos, de nuevo, en el Festival de Música iHeartRadio. Un espectáculo de dos días, celebrado en el T-Mobile Arena en Las Vegas, que comenzó ayer viernes, 20 de septiembre, y finalizará hoy, día 21. Encuentro que, por supuesto, está volviendo a reunir a las grandes figuras de la industria, entre las que se encuentran The Weeknd, Gwen Stefani, Doja Cat y Dua Lipa. La intérprete de One Kiss, como era de esperar, no sorprendió únicamente con sus dotes como cantante, también lo hizo con su elección de estilismo.

© GTRES

La artista británica, que anunció que pondrá en marcha un nuevo tour (que comenzará en la próxima primavera) en el que defenderá su tercer trabajo, Radical Optimism, impactó a presentes y espectadores con un conjunto que solamente abrazarán quienes estén dispuestas a experimentar, una vez más (o de una vez por todas), con una de las tendencias que más controversia ha provocado en los últimos años. Sí, hablamos de la lencería a la vista.

© GTRES

© Getty Images

Cualquier adepto a la moda tiene claro, a estas alturas, que si existe un movimiento capaz de revolucionar el sector y, aún así, permanecer en él, es el que pasa por dejar ciertas zonas del cuerpo al descubierto. Pero, ¿Qué prefieren las más entendidas? ¿Llevar sujetador (y enseñarlo) o no llevarlo? La arriesgada corriente #FreeTheNipple ha conducido a que el boho chic se luzca en su declinación más fresca, libre y natural, los clásicos vestidos negros ahora se acogen en clave translúcida y la sastrería más sobria se combina con cuerpos completamente transparentes.

© Getty Images

Lipa, sin embargo, nos recuerda la pieza ante la que poder sucumbir si buscamos salir de nuestra zona de confort sin rendirnos a la desnudez. Se trata del sujetador en malla metálica: la londinense lo ha conjugado con un top de cuello halter negro de prominente escote y abertura en el abdomen. Diseño con apliques metalizados que llevó, además, con una falda larga con maxicremallera frontal. Para rematar la ecuación, se subió a unas sandalias de tiras envolventes con tacón que elevaron su propuesta de invitada.