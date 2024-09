Selena Gomez triunfa en los premios Emmy: un vestido de 600 cristales cosidos a mano y un nuevo récord

La 76ª edición de los Emmy culminaba la noche del domingo con Hacks, The Bear y Mi reino de peluche como las series triunfadoras. Aunque mención especial merece Solo asesinatos en el edificio, la ficción de Disney+ que Selena Gomez junto a Steve Martin y Martin Short no solo protagoniza, sino que también produce. Y es que aunque no recibió ningún galardón, sí fue uno de los trabajos con más nominaciones de la noche. Un éxito que la actriz de orígenes mexicanos celebró por todo lo alto, pues con ello se ha coronado como la productora latina más nominada en la historia de estos premios a la televisión estadounidense.

© Getty Images

La también cantante hace tiempo que decidió convertirse en productora de algunos proyectos y a sus espaldas cuenta con éxitos como Por trece razones, Hotel Transylvania o el documental de Netflix Mi Vecino, el cartel. Selena Gomez aparecía en la alfombra roja de los Emmy de lo más sonriente, celebrando este logro profesional con un vestido que fue confeccionado especialmente para ella y con el que se convertía en una de las invitadas más elegantes de la velada.

© Getty Images

Como suele ser habitual entre las elecciones de la actriz, una vez más volvió a confiar en el color negro, pues hace tan solo unos días, escogió el mismo tono durante el Festival de Cine de Toronto con un diseño de Rodarte. En esta ocasión lució un elegante vestido confeccionado en seda y terciopelo que se ajustaba ligeramente a la figura para acabar con una cola de sirena.

© Getty Images

Una creación ideada en exclusiva para ella por Ralph Lauren en la que destacaba sin duda el escote halter repleto de cristales que recorren la parte superior y la espalda. Según ha explicado la firma estadounidense, precursora de corrientes estilísticas como la tendencia Old Money, se trata de un vestido inspirado en el movimiento artístico Art Déco, que supuso para la moda en los años 20 una explosión de creatividad, con piezas eclécticas como las de Paul Poiret en las que el brillo estaba muy presente.

© Ralph Lauren

Una característica que precisamente no le falta al conjunto de Selena, pues la parte superior del vestido ha sido adornada de forma artesanal con más de 600 cristales tallados con diamantes, convirtiendo este diseño en uno de los más deslumbrantes de la velada.

© Getty Images

© Getty Images

El escote que Selena Gomez siempre repite

Con su paso por la alfombra roja de estos galardones, la fundadora de Rare Beauty nos ha confirmado también qué requisito parece haberse convertido en casi un imprescindible a la hora de escoger un vestido. Y es que hace años que la vemos seguir una misma fórmula: apostar por siluetas que dejan los hombros al descubierto, con tiras que discurren por estos o se cruzan sobre el cuello.

© Getty Images Selena Gomez en la premier de la cuarta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio'

Lo hacía la semana pasada en Toronto, también en agosto durante el estreno de los nuevos capítulos de Solo asesinatos en el edificio, con este minivestido de Self-Portrait, y repetía en enero durante su paso por los Globos de Oro con un despampanante diseño rojo.

© Getty Images Selena Gomez en los Globos de Oro 2024 con vestido de Armani Privé

Está claro que la artista se encuentra muy cómoda en este tipo de siluetas y su nueva estilista podría tener mucho que ver. Selena comenzó el 2023 despidiéndose de Kate Young para comenzar una nueva etapa con la asesora de imagen Erin Walsh. Un trabajo aplaudido que ha dado como fruto un estilo renovado y rejuvenecedor, aunque si echamos la vista atrás, en realidad la actriz ya lucía vestidos con estos escotes cruzados incluso antes.

De hecho en 2022 aparecía en los premios de la Academy Museum Gala con un modelo que nos recuerda ligeramente al que lucía este domingo en los Emmy. Una pieza también en color negro con un escote joya cruzado firmado por Valentino, ornamentado con grandes rosas de lentejuelas plateadas.