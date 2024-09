Amalie, la última sensación en la Familia Real noruega: la novia de Sverre es modelo y adora el arte

Su nombre, con un apellido un tanto complicado de pronunciar, no ha dejado de aparecer en los medios internacionales, y es que Amalie Giæver Macleod es la última sensación en el mundo royal. ¿Por qué? Hace unos días aparecía inesperadamente tomada de la mano de Sverre Magnus, el hijo más pequeño del príncipe Haakon de Noruega y la princesa Mette-Marit, durante una de las celebraciones previas a la mediática boda real de la princesa Marta Luisa de Noruega y chamán Durek Verrett que tuvo lugar en el impresionante fiordo Geiranger, declarado Patrimonio de la UNESCO. Un gesto que ha dado la vuelta al mundo, ¿era esto una presentación oficial ante los medios?

© sverre de noruega y su novia

Parece que esta chica nórdica está más que asentada dentro de la familia real noruega, por la complicidad, los gestos de cariño y la comodidad que reflejaba en las diferentes apariciones que ha protagonizado a lo largo de este histórico evento, siguiendo como siempre el protocolo. ¿Quién es la que ha conquistado el corazón de este estudiante de 18 años? Son pocos los datos que han transcendido sobre su vida privada, pero lo que sí podemos asegurar es que han coincidido en clase, en la escuela pública Elvebakken Videregående Skole de Oslo, y se decantó por la rama del arte, el diseño y la arquitectura. ¿Fue allí donde surgió la chispa del amor? ¡Todo podría ser! Sigue leyendo para averiguar más sobre lo que podría esconder este romance digno de una novela de éxito.

© GTRES

En muy poco tiempo su delicado y angelical rostro de facciones finas, ojos claritos y melena castaña ya es más que conocido, ¡y no es para menos! Su belleza corresponde con el canon clásico de la chicas nórdicas, al igual que su forma de vestir que no ha pasado desapercibida. Según hemos podido saber, Amalie no solo es una muy buena estudiante que empezó a desarrollar su faceta en el sector artístico con unas prácticas en la galería Gallery SG de Trondheim, y que ahora está cursando una beca en la galería de arte en DropsFabrikken, de artes plásticas y artesanía; también se dedica al modelaje.

Hace tiempo que la novia de Sverre fichó por la famosa agencia de modelos Team Models, un importante éxito que promete marcar su trayectoria profesional. Una afición que comparte con otras chicas de la Generación Z de la familia, como Leah Isadora Behn, hija de Marta Luisa de Noruega, ¿colaborarán juntas en algún momento? ¿Se conocerán dentro del sector? ¿Alcanzará Amelie el título de ser la próxima top model noruega?

Sea como sea, no es la única que ha dado sus primeros pinitos como modelo. Está siguiendo los pasos de rostros más conocidos como Nicolás de Dinamarca y su ahora viral novia Benedikte Thoustrup con la que se ha convertido en la pareja más fotografiada del momento, la princesa Olympia de Grecia y su amiga Talita Von Fürstenberg, Carlota Casiraghi, Beatrice Borromeo, las británicas Amelia Windsor, Kitty Spencer y las gemelas Amelia y Eliza Spencer... Una larga lista de royals a las que les atrae la moda que parece ampliarse cada vez más.

En las contadas ocasiones en las que la hemos podido ver, Amelie ya ha demostrado su pasión por las tendencias, tanto que se porque se ha ganado el premio de ser en una de las invitadas más elegante a este enlace en el que ha estado puestas todas las miradas. Por un lado lució un total look casual en tonos azules marinos para deslumbrar en una jornada otoñal, y horas más tarde apareció bajándose de un barquito con el estilismo del momento.

El vestido que la princesa Mette-Marit le dejó

Para seguir las celebraciones de la mencionada boda, optó por adentrarse en el armario real y reciclar un recordado vestido de gala vintage marrón de palabra de honor que llevó la mismísima princesa Mette-Marit hace más de 20 años (¡concretamente en la boda de Máxima de Holanda en 2002!), un precioso y ahora comentadísimo gesto con el que demuestra la buena relación que tiene con la madre de su novio. Estamos seguras que su presencia dará mucho de qué hablar, no solo en términos de relación amorosa, también en cuanto estilo se refiere.