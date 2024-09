Laura Tønder: diseñando sueños

Disfruta explorando las calles de Madrid, contagiándose del espíritu alegre y acogedor de los españoles y empapándose de nuestro estilo único, elegante y de aires bohemios, como ella lo describe. La diseñadora danesa Laura Tønder ha encontrado en nuestro país su nuevo hogar y, desde aquí, trabaja en las colecciones de su firma de moda, dando una segunda vida a antiguas telas y cumpliendo el sueño de su vida. No le pierdas la pista a este nuevo talento.

© ROSA COPADO La diseñadora Laura Tønder, que triunfa con su firma de moda, posa, sobre estas líneas, conjunto, de Fendi; joyas, de Rabat, y pamela, de Mimoki © ROSA COPADO Sobre estas líneas, con total look, de Dior

-Tu pasión por la moda comenzó a una edad muy temprana, ¿puedes contarnos cómo empezó?

-Me encantaba hacer ropa para mis muñecas, cosiendo y tejiendo los trozos de tela que mi madre me daba. Ella, y todas las mujeres de su familia, han sido siempre muy creativas, han cosido y tejido, así que me introdujo en ese mundo a una edad muy temprana. Me enseñó a coser, a cortar y a hacer patrones sencillos. Yo le decía a todo el mundo que quería ser diseñadora de moda y la gente me miraba y me sonreía pensando que tan solo era un “sueño” de una niña de 10 años. Pero eso solo me dio más fuerzas para lograr “lo imposible”.

-Tu infancia despertó tu interés por la moda, ¿influyó también en tu estilo personal?

-Sin duda. El estilo de vida de mis padres y su amor por el diseño clásico, la buena calidad y el cuidado y la restauración de objetos que estaban rotos siempre me ha acompañado.

© ROSA COPADO Una nueva moda que nace de antiguas telas, como este vestido, de su firma, Kettel Atelier. Lo completa con zapatos, de Marni; calcetines, de Adidas; pulsera, de Swarovski, y pendientes, de Verbena Madrid “En 2020, me ficharon para un puesto de diseño en Galicia y allí estuve trabajando hasta el año pasado. Me enamoré de España y de un hombre español, y decidimos explorar la vida juntos como freelances. Madrid fue el destino elegido”



-Naciste en Dinamarca y actualmente vives en Madrid, ¿qué te trajo a España?

-Nací y crecí justo al lado de Copenhague, y viví en esta ciudad hasta que cumplí 26 años. Trabajé en varias firmas de moda femenina de allí, pero siempre tuve la curiosidad y el interés por trabajar en el extranjero.

-¿Qué es lo que más te gusta de España?

-El sentimiento de comunidad. En España sois muy buenos a la hora de juntaros. Os reunís con familia y amigos y no dudáis en invitar y acoger a otras personas. Esto es algo muy sorprendente para mí porque crecí en una cultura mucho más reservada.

“Mi estilo ha cambiado desde que vivo en España. Me he distanciado del ‘uniforme de Copenhague’ y he ido incorporando más piezas bohemias, jugando con las capas y con nuevos colores” © ROSA COPADO De adolescente, disfrutaba buscando “tesoros” en tiendas de segunda mano y mercadillos. En esta imagen, nuestra protagonista lleva joyas vintage, y total look, de Nina Ricci

-¿Y de la moda española?

-Sois atrevidos y elegantes. En Dinamarca es muy común no arreglarse; llevamos una especie de “uniforme” cómodo y práctico. De España me encanta cómo el hecho de arreglarse forma parte de vuestra cultura, y que no tenéis miedo a los colores ni a los tejidos elegantes. También me gusta mucho vuestro estilo estival, con tantas referencias bohemias y materiales como el lino, la rafia y las siluetas fluidas.

Y luego están todos los diseñadores y firmas españoles que están haciendo un gran trabajo poniendo a España en el mapa fashion.

-¿Ha cambiado tu forma de vestir desde que te has mudado a España?

-Sin duda, he sentido mucho alivio al distanciarme del “uniforme de Copenhague”, y he ido incorporando más piezas bohemias, jugando con las capas y con nuevos colores.

© ROSA COPADO © ROSA COPADO © ROSA COPADO El carácter alegre y acogedor de los españoles ha conquistado a Laura Tønder, que lleva afincada en España desde hace años. En estas imágenes, lleva vestido, de Louis Vuitton; anillos, y pulsera, de Rabat, y sombrero, de Mimoki. “Mi amor por lo vintage viene de mi familia. Heredaba piezas del armario de mis padres, y también de mis abuelas”

-Tienes un sentido único de la moda, ¿dónde encuentras la inspiración para crear tus looks?

-De todas partes. Soy una friki de la moda y me encantan las referencias culturales a películas y estrellas del pasado, pero también me inspiro en las redes sociales y en mis amigos. Soy muy afortunada de estar rodeada de gente muy estilosa.

-¿De dónde viene tu amor por los diseños vintage?

-Al principio, de mi familia. He heredado piezas del armario de mis padres, y también de mis abuelas. Más tarde, en mi adolescencia, comencé a buscar “tesoros” en tiendas de segunda mano y mercadillos. Todavía recuerdo el primer par de tacones vintage que compré. Me encantaban.

“En mi día a día también tomo decisiones sostenibles, grandes y pequeñas, que influyen en lo que como, lo que compro y cómo me muevo" © ROSA COPADO El negro es el lienzo perfecto de diseños con grandes lazos y aires ultrafemeninos, como este vestido, de Nina Ricci. Las botas son de Bottega Veneta, y el collar, de Paco Rabanne.

-¿Cuál es la pieza más especial que tienes en tu armario?

-Un anillo de oro con un cristal. Lo llevo todos los días desde que lo heredé de mi abuela a los 12 años.

-Esa pasión por lo vintage te llevó a crear tu propia firma de moda, Kettel Atelier. Cuéntanos sobre este proyecto.

-Comenzó por casualidad, con un viaje a un mercadillo en el que me enamoré de un mantel y unos tapetes de algodón, y quise hacer unos tops y vestidos con ellos para mis amigas y para mí. Entonces, publiqué online algunas fotos de los diseños y tuvieron una gran acogida, así que decidí hacer algunas piezas más.

Así nació la primera colección: 20 diseños hechos a mano con amor. Y me di cuenta de que todo cobraba sentido: mi amor por la artesanía, el hacer algo que sintiese especial y que me encantaba y un enfoque sostenible al reutilizar aquello que ya existía.

© ROSA COPADO La diseñadora danesa lleva total look, de su propia firma. “Mi firma de moda comenzó por casualidad, con un viaje a un mercadillo en el que me enamoré de un mantel y unos tapetes de algodón. quise hacer unos tops y vestidos con ellos para mis amigas y para mí. tuvieron una gran acogida ONLINE y decidí hacer algunos más”

-¿Crees que la industria de la moda está implementando prácticas más sostenibles?

-Sí, es un factor primordial en la industria hoy en día. Ha habido un gran cambio desde que yo comencé, hace 10 años, y creo que habrá una mayor evolución en este aspecto en el futuro, lo cual es muy emocionante.

-¿También tomas decisiones sostenibles y ecoconscientes en tu día a día?

-Sí, grandes y pequeñas. Influye en lo que como, lo que compro y lo que consumo de forma general, y en cómo me muevo.

-¿Qué planes tienes para el futuro?

-Explorar las posibilidades de Kettel como firma, formar una familia y encontrar un buen equilibrio entre ambas.

© ROSA COPADO Sobre estas líneas, posa con top, de Zara Srpls, y falda de lentejuelas, de Nina Ricci. En ambas imágenes, nuestra protagonista completa sus looks con joyas, de Lola Casademunt. © ROSA COPADO Sobre estas líneas, la diseñadora Laura Tønder y la 'top' Eugenia Silvia posan con total looks, de Emporio Armani, y joyas, de Rabat.