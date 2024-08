Hablamos con María Bernad, la diseñadora española que ha vestido a Beyoncé con moda sostenible

La alianza entre moda y música es tan poderosa que, a menudo, traspasa la cuarta pared para saltar a la vida real. ¿Lo mejor? La visibilidad que las estrellas dan a los diseñadores emergentes cuando llevan uno de sus looks, descubriendo al mundo talentos menos conocidos que los que desfilan en las grandes pasarelas. La moda española esá saliendo gratamente beneficiada de este fenómeno: en los últimos, ha sucedido con Rosalía y Palomo Spain, Harry Styles y Arturo Obegero... O con Beyoncé y María Bernad, la última creadora de nuestro país que se ha colado en los vestidores californianos. La artista texana ha presentado su nuevo (e inesperado) proyecto, una marca de whisky llamada SirDavis, con una campaña en la que lleva un vestido de crochet y encaje hecho a medida por Les Fleurs Studio, la firma sostenible que esta estilista alicantina enamorada del vintage lanzó en 2019. Solo unas horas después de la presentación, María nos cuenta desde París, donde vive desde hace años tras triunfar en España como influencer y consultora, qué supone que en una de las mujeres más poderosas de las últimas décadas te pida que diseñes para ella.

© Les Fleurs Studio

FASHION: ¿Qué se siente al ver a un icono como Beyoncé con uno de tus diseños?

MARÍA BERNAD: Es una sensación indescriptible. Ver a alguien tan inspirador y con una presencia tan fuerte como Beyoncé llevando uno de mis diseños es un sueño hecho realidad, sobre todo para la niña pequeña de Elche que solo quería diseñar ropa. Es el reconocimiento al trabajo duro, a la dedicación y al amor por lo que hago. Es un momento que nunca olvidaré.

¿Cómo ha surgido esta oportunidad?

Fue una colaboración que se dio de manera muy orgánica. Beyoncé y su estilista, Shiona Turini, estaban buscando algo especial, algo que resonara con la visión que tenían para su imagen en este momento, y vieron algo en mis diseños que les gustó. Desde el primer contacto, la conexión fue fluida y creativa, y estoy muy agradecida de que hayan decidido apostar por mi trabajo. Lo que más me sorprendió, es que Beyoncé, a diferencia de otras personas de la industria, quisiera apostar por una marca como Les Fleurs, upcycling y con concepto zero waste.

© Les Fleurs Studio

Todavía es pronto para sacar conclusiones, apenas han pasado unos días, ¿pero qué crees que te aporta que Beyoncé lleve uno de tus looks?

Creo que definitivamente me aportará una mayor visibilidad y abrirá puertas a nuevas oportunidades. A minutos de que mi equipo lanzará el comunicado de prensa ya salió la historia en sitios como Vanity Fair Italia, W Magazine, WWD y ahora ¡HOLA!. Cuando alguien como Beyoncé lleva tu ropa, es un mensaje al mundo de que tu trabajo tiene valor y relevancia en la industria. También refuerza mi compromiso con la moda sostenible, al demostrar que es posible crear algo que sea tanto ético como deseable a nivel global.

¿A qué otra celebrity te gustaría vestir?

Hay muchas mujeres que admiro y que me encantaría vestir. Rossy de Palma, por ejemplo, tiene un estilo y una elegancia naturales que me atraen mucho. También me encantaría trabajar con Isabelle Huppert, quien tiene una presencia única y siempre busca algo diferente y vanguardista.

¿Por qué es importante que los rostros conocidos apoyen la moda sostenible? ¿Crees que es marketing o buscan ser un altavoz de manera auténtica?

Es crucial que las celebridades apoyen la moda sostenible porque tienen una plataforma poderosa para influir en las masas. Cuando alguien conocido aboga por la sostenibilidad, no solo está usando su voz para el bien, sino que también está ayudando a cambiar la narrativa de la industria. Aunque en algunos casos pueda ser marketing, creo que muchas de estas personas realmente entienden la importancia de proteger nuestro planeta y quieren usar su influencia para hacer una diferencia real.

Lanzaste Les Fleurs Studio hace ya cinco años, ¿cuál ha sido, aparte de vestir a Beyoncé, el logro de la firma del que estás más orgullosa? ¿Por qué?



Uno de los logros del que estoy más orgullosa es haber creado una marca que se mantiene fiel a sus principios y valores, a pesar de las presiones del mercado. Les Fleurs Studio ha crecido de manera orgánica y ha atraído a una comunidad que realmente cree en la moda ética y sostenible. Esto es algo que me llena de orgullo, porque demuestra que es posible tener éxito sin comprometer tus ideales. Durante estos años, hemos celebrado cada minuto, desde abrir nuestra primera tienda en Printemps hace unos años, a abrir una tienda nueva este verano en Ibiza, a vestir a estrellas como Jared Leto y Beyoncé. En Les Fleurs, celebramos nuestro trabajo cada día, el orgullo es poder transformar poco a poco la industria de la moda.

© Les Fleurs Studio

Desde 2019, has presentado tres colecciones. ¿Por qué has decidido no seguir el calendario de crear una colección por temporada, dos al año?



No lanzar colecciones por temporada es una decisión consciente. Quiero que mis piezas sean atemporales, que puedan llevarse en cualquier momento del año, sin quedar desactualizadas. Además, creo que este enfoque ayuda a reducir el desperdicio y promueve un consumo más consciente.

¿Cuándo verá la luz la próxima colección?

No tengo una fecha exacta para la próxima colección, ya que prefiero trabajar en función de la creatividad y no de un calendario impuesto. Sin embargo, puedo decir que estoy trabajando en algo muy especial que espero poder compartir pronto en la próxima Paris Fashion Week.

© Getty Images María Bernad en la Semana de la Alta Costura de París, en julio de 2024

El look de Beyoncé, como todos tus diseños, está hecho en París. ¿Por qué decidiste vivir, diseñar y producir en esta ciudad?

París es la cuna de la moda, y estar aquí me permite estar en el centro de todo, rodeada de inspiración constante. Además, la ciudad tiene un enfoque fuerte en la artesanía y la calidad, lo cual es fundamental para mi marca. Vivir y producir en París también me da acceso a una red de artesanos y recursos que son cruciales para mantener los estándares que busco en mis diseños.

Además de diseñar para tu firma, eres consultora y estilista. ¿Cómo compaginas todos los trabajos? ¿Qué es lo que más te gusta de cada uno?



Es un reto, pero también es lo que me mantiene motivada y creativa. Ser consultora y estilista me permite explorar diferentes facetas de la moda y aplicar mis conocimientos de maneras variadas. Lo que más me gusta es la posibilidad de colaborar con diferentes personas y proyectos, lo que me permite estar en constante aprendizaje y evolución.

© Les Fleurs Studio

Tu éxito se debe a muchos años de trabajo, formación... ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir hace diez años o cuál te gustaría darle a alguien que quiere trabajar en la industria de la moda?

Me hubiera gustado que me dijeran que es fundamental ser fiel a uno mismo y a su visión. Y realmente creo que yo lo he sido. Es fácil perderse en las tendencias y las expectativas de la industria, pero al final del día, lo que realmente marca la diferencia es la autenticidad y la pasión por lo que haces. Mi consejo para alguien que quiere trabajar en moda es que nunca deje de aprender, que sea persistente y que siempre mantenga su integridad.

¿Qué otros proyectos tienes en el horizonte?



Estoy trabajando en algunas colaboraciones emocionantes que aún no puedo desvelar, pero también estoy explorando nuevas formas de llevar la moda sostenible a un público más amplio. Además, tengo muchas ganas de seguir desarrollando Les Fleurs Studio, quizás ampliando la línea para incluir otros tipos de productos que reflejen nuestros valores.