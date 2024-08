Hilda y Flavia Medina Martínez-Conradi: ellas son la nueva generación

La cultura y el arte son dos constantes presentes en la familia de Hilda y Flavia Medina Martínez-Conradi. Nietas de la reputada anticuaria Ana María Abascal y sobrinas nietas de Naty Abascal, las jovencísimas aristócratas tienen claro que van a poner todo su empeño en formarse en sus pasiones: la arquitectura y el diseño de moda. Posando con las últimas tendencias, las hermanas nos descubren su particular universo.

© Chesco López Hijas de los aristócratas Felipe Medina y Fátima Martínez-Conradi, las hermanas han heredado el gusto por la cultura y el arte. En la imagen, Hilda posa con vestido, de Isabel Sanchís.

-En este reportaje posáis con las últimas tendencias. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Es un planazo pasar una mañana metidas tan de lleno en el mundo de la moda. Hay mucho trabajo y gente detrás de estas fotos.

-¿Cuáles son vuestras tendencias favoritas?

-Hilda: Creo que las tendencias vienen y se van en un abrir y cerrar de ojos, por lo que no las sigo fielmente; tengo un poco de todo. Algo que llevo mucho son jerséis de pico, normalmente, los que heredo de mi padre.

-Flavia: A mí me encantan las joyas grandes. Ahora son tendencia, pero seguiré usándolas aunque no estén de moda.

© Chesco López Sobre estas líneas: a la izquierda, Hilda lleva total look, de Carolina Herrera, y zapatos, de Alberta Ferretti; a su derecha, Flavia luce total look, de Max Mara.

-¿Soléis seguir las tendencias o preferís manteneros fieles a vuestro estilo?

-Cada una tiene su estilo, somos diferentes. Solemos coger piezas atemporales que son apuestas seguras, y si hay algo en tendencia que siente bien, lo incorporamos y combinamos. Además, no tenemos problema en compartir armario, es más, nos encanta. Cada una combina a su manera las prendas, creando looks totalmente distintos.

© Chesco López De su tía abuela, Naty Abascal, afirman que han aprendido a ser libres para vestirse como más les guste sin pensar en el qué dirán. Sobre estas líneas Hilda posa con total look, de Giambattista Valli. “Siempre me ha gustado la moda. desde pequeña he disfrutado viendo desfiles, leyendo revistas y experimentando con diferentes estilos” (Flavia)

-¿Cómo definiríais vuestro estilo?

-Hilda: Soy clásica y atemporal, aunque todavía no he terminado de encontrar un estilo concreto; me gusta tirar de varias modas y combinarlas. Soy de pocos estampados, colores neutros y tierra y, sin duda, prefiero la calidad sobre la cantidad. Soy de joya discreta y mucho pantalón. Me encanta lo que hacen mis primas de T.ba, va mucho con mis gustos.

-Flavia: A mí me encantan los tacones, las rayas, el negro, las faldas globo, los lazos, los bolsos y muchas joyas. No sabría en qué estilo ubicarme, pero sí tengo claro lo que me gusta y lo que no.

“Nos encanta heredar ropa de nuestra madre, nuestra abuela ana y nuestra tía Naty; las tres tienen gustos únicos. La mitad de nuestro armario es de ellas y no podemos estar más agradecidas” © Chesco López Flavia lleva vestido, de Rochas; cinturón, de IQ Collection, y zapatos, de Zara. Hilda lleva total look, de Encinar.

-¿Qué no puede faltar en vuestra maleta de vacaciones?

-Flavia: Le doy muchas vueltas a lo que voy a meter, lo organizo bien para que no me falte nada. Algo que no me puedo olvidar es un perfume.

-Hilda: Al contrario que mi hermana, yo no le doy muchas vueltas... porque lo meto todo (ríe). Nunca se me olvida meter unas zapatillas o bailarinas para ir cómoda a cualquier lado.

“La familia para nosotras es un lugar seguro, donde más se quiere y que, además, permanece fuerte ante las adversidades” © Chesco López Aunque son diferentes y cada una tiene su estilo particular, les encanta compartir armario. En esta foto, ambas posan con vestidos estampados, de Juan Vidal. El bolso de Hilda es de Aquazzura.

-¿Qué planes tenéis para verano?

-Hilda: Yo voy a hacer prácticas en un estudio de arquitectura, mientras que mi hermana va a tener la oportunidad de conocer varias ciudades de Europa con sus amigas en un viaje de Interrail. El resto del verano será sobre todo familiar y en el sur, donde tenemos muchos amigos... Y alguna escapada al norte, que también lo disfrutamos.

-¿Tenéis algún icono o referente de estilo?

-Nos quedamos con cosas sueltas de cada persona. Sin duda, nuestra familia juega un papel importante. Nos encanta heredar de nuestra madre, nuestra abuela Ana y nuestra tía Naty; las tres tienen gustos en moda únicos. La mitad de nuestro armario es de ellas y no podemos estar más agradecidas.

© Chesco López Hilda lleva vestido, de Carolina Herrera. “Soy clásica y atemporal, aunque todavía no he terminado de encontrar un estilo concreto; me gusta tirar de varias modas y combinarlas” (Hilda)

-Flavia, acabas de terminar bachillerato y planeas estudiar Diseño y Gestión de Moda. ¿Siempre has tenido claro que te querías dedicar a la moda?

-Siempre me ha gustado. Desde pequeña he disfrutado viendo desfiles, leyendo revistas y experimentando con diferentes estilos.

-Vuestra abuela, Ana María Abascal, es una gran apasionada del arte y la decoración. Hilda, tú estudias Arquitectura. ¿Crees que has heredado esta pasión de ella?

-Sí, en mi familia el arte y la cultura están muy presentes. Mis padres tienen mucha visión espacial y ambos dibujan bien. ¡Algo he debido heredar!

© Chesco López Protagonizar un reportaje de moda y descubrir todo el trabajo que hay detrás ha sido un sueño para las hermanas. Sobre estas líneas, Flavia posa con vestido, de Isabel Sanchís, y zapatos, de Aquazzura.

-¿Cuál es la mayor lección que habéis aprendido de vuestra abuela?

-La frase que más nos repite es: “Tenéis que ver, visitar, escuchar, y nunca dejéis de aprender”

.-Vuestra tía abuela, Naty Abascal, es una de las figuras de la moda más importantes de nuestro país. ¿Es un referente para vosotras?

-Esas mezclas tan geniales de colores, telas y joyas en sus estilismos la hacen única. De ella nos llevamos, sobre todo, esa personalidad tan viva que tiene y, al igual que de nuestra abuela, el aprender a ser libres para vestirnos como más nos guste sin pensar en el qué dirán.

© Chesco López En la imagen, Hilda luce vestido, de Otrura. “Vamos a poner todo nuestro empeño en sacar lo mejor de nuestras carreras, tener una buena formación y estar bien preparadas para salir al mercado laboral con seguridad"

-¿Qué es la familia para vosotras?

-Es un lugar seguro, donde más se quiere y que, además, permanece fuerte ante las adversidades de la vida.

-¿Cómo os veis de aquí a cinco años?

-Vamos a poner todo nuestro empeño en sacar lo mejor de nuestras carreras, tener una buena formación y estar bien preparadas para salir al mercado laboral con seguridad.