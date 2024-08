Virginia Gelardin: universo de color & conciencia

Enamorada del gran placer de viajar y con una gran debilidad por descubrir el mundo, Virginia Gelardin es una apasionada exploradora. Tras vivir durante años en Estados Unidos, donde se curtió en firmas tan insignes como Carolina Herrera, decidió dar un buen giro de guion a su vida y mudarse a Europa, concretamente a Milán. Aquí fue donde nació su firma, La Bee Boutique, un homenaje embriagador a todos y cada uno de los exóticos destinos que a menudo descubre, y con una protagonista muy especial: la abeja. Recientemente instalada en Madrid, Gelardin nos cuenta su inspiradora historia.

© The Crew Explorar sus raíces italianas la llevó de Estados Unidos a Milán, y así fue como Virginia decidió apostar por ella misma y crear su propia firma. En esta imagen la vemos con vestido de lunares, de Carolina Herrera; pendientes, de Verbena Madrid; cinturón, de Mango, y sombrero, de Mimoki.

-¿Quién es Virginia Gelardin?

-Me considero una trotamundos, de carácter tranquilo y con una profunda curiosidad por ver mundo. Hablo cuatro idiomas y gracias a ello conecto sin esfuerzo con personas de diversas culturas, un hecho que enriquece sustancialmente mis experiencias. He nacido de un rico tapiz de culturas mixtas, he recorrido desde los vívidos tonos anaranjados del desierto de Arizona, hasta los vibrantes limoneros de Capri; coloridas experiencias que han cautivado mis sentidos e influido profundamente en mis preferencias estilísticas y culinarias.

© The Crew Los diseños de La Bee Boutique, como el vestido que su propia creadora luce en esta imagen, son testimonio del espíritu aventurero de Gelardin. El look se completa con joyas, de Swarovski. “He nacido en un rico tapiz de culturas mixtas. Mis coloridas experiencias han cautivado mis sentidos e influido profundamente en mis preferencias estilísticas y culinarias”

-¿Y qué valiosa lección has extraído de tus múltiples aventuras?

-Darme cuenta de lo indispensable y esencial que es para cualquier viajero contar con ropa versátil y fácil de guardar en la maleta originó un gran despertar creativo en mí. Así fue cómo transformé mi pasión en una solución práctica y moderna. Mis creaciones son una celebración de esta naturaleza exploradora. Nuestros estampados están meticulosamente elaborados por la talentosa Luisa Faletti y nuestras piezas, confeccionadas y seleccionadas en Italia, están hechas en un 100 % de algodón italiano, lo que garantiza que luzcan impecables y quien las lleve las sienta extraordinariamente cómodas en su cuerpo.

“En mi firma, el compromiso es crear conciencia sobre el papel fundamental que desempeñan las abejas en nuestra supervivencia y la urgente necesidad de protegerlas. Nos consideramos ‘polinizadores de información’” © The Crew Celebrar la belleza y la diversidad de nuestro mundo a través de moda sostenible es uno de los grandes objetivos de esta creadora y empresaria. Aquí la vemos con total look, de La Veste; botas, de Hunter, y joyas, de Grassy. El atrezo es de Sol y Luna.

-¿Cómo y cuándo creaste tu firma?

-Desde muy pequeña soñé con tener mi propia empresa. Y aunque las joyas captaron mi interés inicial, mi trayectoria profesional me llevó por la industria de la moda, donde realmente floreció mi creatividad. El catalizador de La Bee Boutique fue mi mudanza a Milán en 2021, cuando dejé atrás mi trabajo tecnológico en EE. UU., en plena pandemia, para explorar mis raíces italianas. Casi todas las personas que conocí allí estaban conectadas con la industria, un hecho clave a la hora de lanzar mi marca.

© The Crew Amante de los contrastes que habitan en la naturaleza, Virginia Gelardin posa, bella y serena, en esta imagen cuyo marco es perfecto para ella. La vemos con top cruzado granate y pantalón de cuadros, ambos de Inés Martín Alcalde; joyas, de Grassy; sombrero, de Romualda, y bolso con flecos, de Max Mara. “Darme cuenta de lo esencial que es para cualquier viajero contar con ropa versátil, originó un gran despertar creativo en mí. Así fue cómo transformé mi pasión en una solución práctica y moderna”

-La importancia de preservar la vida de las abejas es uno de los objetivos de tu marca, ¿qué nos puedes contar sobre esto?

-Nos comprometemos a crear conciencia sobre el papel fundamental que desempeñan las abejas en nuestra supervivencia y la urgente necesidad de protegerlas. Nos consideramos 'polinizadores de información' y nuestro objetivo es difundir conocimientos sobre la disminución de las poblaciones de abejas a nivel mundial y las posibles consecuencias para nuestro planeta. Además, buscamos activamente asociaciones con organizaciones conservacionistas de las abejas. Una parte de nuestras ventas está destinada a apoyar estas causas vitales.

“Desde muy pequeña soñé con tener mi propia empresa. Y aunque las joyas captaron mi interés inicial, mi trayectoria profesional me llevó por la industria de la moda, donde realmente floreció mi creatividad” © The Crew El espíritu aventurero de nuestra protagonista se refleja en cada uno de sus movimientos vitales recientes, como la creación de su marca. Sobre estas líneas, Virginia luce bata de cuadros vichy, de La Veste; vestido en tonos rosas, de Amlul, y joyas, de Grassy.

-Haciendo honor a tu naturaleza trotamundos, recientemente has cambiado Milán por Madrid. ¿Por qué decidiste dar este paso?

-Siempre supe que regresaría para estar más cerca de mis padres, quienes se establecieron aquí hace 20 años. Si bien la emoción de la juventud me impulsó a buscar aventuras lejos de casa, a medida que fui madurando, el deseo de estar cerca de mi familia se ha hecho más fuerte. Vivir en Madrid es una experiencia apasionante. La ciudad es vibrante y próspera, con una fantástica comunidad internacional que me ha recibido con los brazos abiertos.

© The Crew Como buena apasionada de la moda, Virginia encuentra en esta su mejor forma de expresión. En esta floral instantánea, luce un total look compuesto por top, pantalón, y bolso, de Dior. “Nuestro objetivo es difundir conocimientos sobre la disminución de las poblaciones de abejas a nivel mundial y las posibles consecuencias para nuestro planeta”

-¿Cuáles han sido tus momentos favoritos desde la creación de tu firma?

-Nuestro primer evento emergente fue muy especial. También recuerdo con gran cariño recibir nuestro primer pedido online... y bailar, emocionada. Y, sin duda, otro de estos grandes hitos fue cuando Carolina Herrera, mi ídolo y exjefa, asistió a uno de nuestros eventos temporales y compró nuestro kimono Capri, mi primer diseño. Tener su reconocimiento y respaldo fue culminante y muy preciado en el joven viaje de la firma.

© The Crew El contraste de culturas y tonalidades forma parte del día a día y del talento creativo de nuestra protagonista. En esta veraniega imagen, la empresaria viste un conjunto de estampado colorista, de Max Mara, y joyas, de Grassy.