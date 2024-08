Zandra Rhodes: fantasía & mucho color

En un mundo en el que el minimalismo cada vez gana más adeptos, cuando aparece el color se convierte en el centro de atención. Sin embargo, el color es vida para figuras creativas como Zandra Rhodes y Celia Bernardo, dos mujeres cuyas vidas giran en torno a universos de fantasía que llenan de alegría cualquier espacio a simple vista. Zandra lleva desde finales de los años 60 en la industria de la moda, concretamente en el área del diseño textil. Ahora, acaba de unirse a la firma asturiana Celia B, una marca nacida en 2012, con poco más de una década de historia, para lanzar una colección cápsula que respira verano, alegría y la esencia icónica de ambas marcas. Piezas que son una declaración de intenciones.

-¿Cuál es la historia de esta casa en lo alto de un museo?

-Zandra: A finales de los años 90, un amigo mío que vivía por la zona vio esta fábrica y me dijo que por qué no construía aquí el museo que siempre había querido hacer. Así fue cómo vendí mi casa de Notting Hill y compré este edificio. Después, volé a México para reunirme con Ricardo Legorreta, un arquitecto conocido por su uso del color, a quien traje a Londres para proponerle diseñar mi edificio. Legorreta diseñó entonces mi edificio naranja y rosa y pude fundar el Museo de la Moda y Textiles (Fashion and Textile Museum). Construí dos pisos en la parte de arriba, los de delante son los míos y los de atrás los vendí para pagar el edificio y así convertirlo en un museo. Me llevó unos tres años conseguir el dinero para empezar a construirlo. Mientras tanto, yo vivía en una especie de oficinas que trataba de hacer que pareciesen habitaciones.

-¿Cuál es tu parte favorita de la casa?

-Z: El salón, es muy colorido y alegre. Aunque no diseño aquí, esta es una parte en la que puedes experimentar otros estilos. Es el espacio donde mejor puedes estar, porque yo trabajo en un completo desastre.

© BOB FOSTER Junto a estas líneas, las diseñadoras Zandra Rhodes -con un vestido largo- y Celia Bernardo -con conjunto de blusa y maxifalda-, en el salón de la casa de Zandra, ambas luciendo diseños de su primera colaboración juntas, High Summer 2024, en la que han unido los estampados de la diseñadora inglesa con los patrones de Celia B.

-Zandra, fuiste una pionera en el diseño textil con la creación de estampados con un gran sello artístico, ¿cómo fue vestir a iconos como la princesa de Gales, Elizabeth Taylor o Bianca Jagger, entre otros?

-Z: Significó mucho para mí porque demostró que al mundo le encantaba la forma en la que mis estampados dan vida a las prendas. Después de que a mis diseños se los considerasen “demasiado extremos”, que estas estrellas llevasen mi ropa me trajo una fabulosa sensación mundial de aceptación.

-¿Qué supuso para ti ser nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico en 1997?

-Z: Fue un gran honor saber que tanto mi trabajo en la industria de la moda como la fundación del Museo de la Moda y Textiles de Londres eran respetados y valorados.

© BOB FOSTER "Admiro su arte y su creatividad, pero, ahora que la conozco personalmente y hemos pasado tiempo juntas, lo que más me gusta de Zandra es su manera de tomarse la vida: disfrutando de todo con energía y pasión" (Celia)

© BOB FOSTER Detalle de la biblioteca de Zandra, donde posa junto a Celia Bernardo en la imagen de la izquierda. © BOB FOSTER Escultura de su íntimo amigo y artista, Andrew Logan.

-Zandra y Celia, acabáis de lanzar una colaboración juntas, ¿cómo os conocisteis?

-Z: Una persona de mi equipo nos presentó. Ella conocía al equipo de Celia en Londres y pensó que podía ser como un “matrimonio hecho en el cielo”. Así que invitamos a Celia al Rainbow Penthouse (ático arcoíris) y fue como un amor a primera vista. Así fue cómo terminamos haciendo esta colección, con la cual estamos muy emocionadas.

-¿Cómo fue el proceso de diseño?

-Celia: Cuando nos conocimos, hace un año, Zandra me dio algunos de sus libros y estuve durante meses empapándome de ellos y ahondando más en su universo creativo. Había algunos estampados que yo había ido seleccionando, pero no dije nada a nadie de su equipo. Fue muy gracioso porque cuando volví a Londres unos meses después para comenzar la colección, habían preparado un tablero con diferentes diseños que creían que podían encajar con mis patrones y habían elegido exactamente los mismos que yo. Hay una gran sinergia entre nosotras, estamos completamente conectadas.

© BOB FOSTER Zandra sentada en el salón con un vestido de la colección. "Las influencias vienen de todos los sitios y de cosas muy diferentes, ya sea que visites un mercadillo en París o que tengas la suerte de ir a México" (Zandra)



-¿Cuál es la inspiración detrás de High Summer 2024?

-Z: No hay una inspiración como tal, se trata de la unión de ambos mundos. Mis estampados son diseños nuevos que nunca han visto la luz.

-¿Qué fue lo que te hizo trabajar con Celia?

-Z: Ella diseña vestidos con los que yo también podría verme, lo cual siempre es agradable. Es necesario que el mercado sea emocionante, porque hay muchas cosas aburridas que, simplemente, pasan desapercibidas. Yo quiero sentirme bien cuando llevo esas prendas.

© BOB FOSTER © BOB FOSTER La casa de la diseñadora británica es, en sí, un museo de su vida. Desde los leones del decorado cuando diseñaba ópera (abajo) hasta los recuerdos más personales (sobre estas líneas). © BOB FOSTER Zandra colecciona, además, piezas de cerámica artesanal que combina con mantelería de la colaboración con Celia B (arriba).

-Celia, ¿qué supone para ti esta colaboración?

-C: Es una parte muy importante en mi carrera, el poder diseñar con una artista como Zandra, que ella haya elegido trabajar conmigo y que verdaderamente le guste la colección. Hacer este tipo de colaboraciones, cuando compartes tu universo con otra persona, eso es algo verdaderamente bonito que expande el mundo y es donde vemos que las personas coloridas como nosotras podemos unir fuerzas.

-De series internacionales a rostros tan conocidos como Olivia Palermo o Eugenia Martínez de Irujo, ¿cómo es el proceso de vestirlos y qué supone para Celia B?

-C: A veces contactamos nosotras con los estilistas o son ellos quienes se interesan. Les enviamos nuestras propuestas basadas en su estilo y hacen la selección de las prendas según sus necesidades. Esto nos abre la puerta a una audiencia mucho más amplia y aumenta nuestro reconocimiento.

© BOB FOSTER "Una vez tuve que vestir de negro durante una semana para un proyecto y fue realmente difícil, me sentía muy aburrida. el color pone vida en tu día a día" (Zandra)



Una vida entre tejidos

Además de figuras como Bianca Jagger, Elizabeth Taylor o Sarah Jessica Parker, Zandra Rhodes también vistió a la princesa Diana de Gales en numerosas ocasiones a finales de los años 80. Un hecho que catapultó el éxito de su firma homónima. "Fue un honor conocer a la princesa de Gales y diseñar para ella, era una mujer maravillosa", dice Zandra.