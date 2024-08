'Método 333': te presentamos la fórmula viral que salvará tu maleta estas vacaciones

¿Qué pensarías si te dijera que solo necesitas seis prendas y tres zapatos para vestir bien durante 15 días? Sí, como lees. A pesar de que nos gusta sumarnos a las tendencias punteras, sabemos que la clave para ir siempre guapa y elegante es apostar por piezas básicas que no sufran con el paso del tiempo. Y ahora que muchas de nosotras estamos preparando la maleta para irnos de vacaciones, es el momento perfecto para sacar partido al armario gracias al genial método que se ha hecho viral en las redes sociales. Hablamos de aquel conocido como '3-3-3', su nombre corresponde a que simplemente tendrás que elegir tres partes de arriba, tres partes de abajo y tres modelos de calzado para poder crear diversas combinaciones que abogan por el minimalismo.

Con este truco que querrás continuar poniendo en práctica incluso cuando llegue el frío, parecerá que tu colección de ropa.. ¡se ha multiplicado! Te presentamos tres looks básicos en los que inspirarte durante este verano y que podrás copiar tanto en los planes de día como de noche. He aquí las compras que debes hacer para poder recrearlos con los fichajes de nuestras tiendas de cabecera. Como verás, todas combinan entre sí: ese es el truco, crear hasta 27 looks con esas 9 piezas.

© anoukyve Camisa de rayas azules, pantalón blanco y sandalias 'nude' No hay estío en el que la dupla del azul y blanco no sea la favorita de las chicas que mejor visten. En esta ocasión te proponemos que te hagas con una camisa azul de rayitas finas y de corte ligeramente oversize para que puedas combinarla con unos pantalones blancos de pinzas (que podrás seguir luciendo en la oficina durante el otoño) y unas sandalias de piel en un precioso un marrón clarito.

© ZARA El tejido predilecto de esta época en la que las temperaturas no descienden, el lino es la opción perfecta. Ahora se colará en tu repertorio con esta camisa amplia de rayas verticales, gran bolsillo frontal y un corte relajado, la encontramos disponible en las novedades de Zara (25,95 euros).

© Zara Una de las inversiones aseguradas es el pantalón de traje, y más si hablamos de uno blanco que poder seguir llevando semana tras semanas. El modelo que propone el gigante de Inditex, Zara, presenta un favorecedor tiro alto y las perneras rectas 29,95 euros).

© Sandalias griegas En la marca española de Sandalias Griegas nos hemos enamorado de este diseño, Dafne, tan elegante que no querrás dejar de lucir. Hechas a mano por los artesanos de Grecia, presentan un tira sobre el dedo y el empeine para mayor sujeción, y gracias a su tono natural que se adapta a tu piel conseguirás parecer incluso más alta (39 euros).

© amaliemoosgaard Camisa blanca, pantalón negro amplio y tacón noventero Si eres de las que no quiere pensar demasiado, he aquí la propuesta que te resolverá cualquier imprevisto de moda. Tan solo necesitas enfundarte en tu camisa blanca favorita, aquella que lleva contigo desde hace varias temporadas, y añadirle unos pantalones negros que destacan por tener un toque sofisticado a la par que elegantes y modernos. Sin olvidar las sandalias de tiras minimalistas con varios centímetros de tacón que triunfaron en los años noventa.

© Mango Nunca está demás reponer los básicos, por eso te traemos esta opción de Mango que promete ser tu mejor aliado, sea la época que sea. Una camisa blanca de formato amplio con bolsillo que seguirás luciendo con todas las combinaciones que imagines ( 29,99 12,99 euros).

© Stradivarius He aquí el pantalón negro que triunfa entre las expertas en materia, un modelo que encaja fenomenal para looks diurnos y nocturnos. Encontramos esta versión de corte palazzo, tejido fluido, tiro medio y cintura elástica en la nueva línea de Stradivarius (22,99 euros).

© Mango Si estás al tanto de las tendencias seguramente sabrás que las sandalias de tiras con tacón fino y bajito, aquellas que triunfaron en los noventa, son la última novedad. ¿Quieres añadir unas a tu maleta de viaje? No dudes en hacerte con estas que ha presentado Mango, ¡conseguirás un toque chic en cuestión de segundos! ( 39,99 29,99 euros).

© marvaldel Top marinero, vaqueros tobilleros y sandalias planas No hay verano sin un top marinero (¡o una camiseta en su defecto!). ¿Y cómo conseguir un estilismo sencillo sin ser aburrido? ¡Muy sencillo! Simplemente tendrás que combinar este pieza de rayas horizontales con tus pantalones vaqueros por excelencia en un azul clarito desgastado, aquellos que dejan al aire los tobillos para así poder combinarlos con unas sandalias planas tipo palas.

© Massimo Dutti En las novedades de Massimo Dutti hemos dado con esta camiseta de finas rayitas blancas sobre un fondo negro, de corte holgada, cuello redondo y manga corta. Y lo que más nos gusta es que está confeccionada 100% en algodón (29,95 euros).

© Salsa Jeans Seguramente que tienes decenas de jeans en el guardarropa, pero quizás eres de las que no le convence ninguno, ¿verdad? Por eso te traemos esta opción en un tono azul medio, de pernera ligeramente recta que se acorta a la altura de los tobillos, pertenece a la marca Salsa Jeans (89,95 69,95 euros).