Blake Lively conquista con un espectacular vestido-corsé Alta Costura de pedrería

Ayer aterrizó en la gran pantalla It Ends With Us (Romper el círculo), producto audiovisual que nace de la adaptación cinematográfica de la novela superventas de Colleen Hoover que se encuentra bajo ese mismo nombre. El filme, que tiene como protagonista a Lily Bloom, interpretada por una icónica Blake Lively, pretende ser la película del año y lo cierto es que va por muy buen camino.

Más allá de la trama de este fenómeno mundial, la que despertara pasiones con Gossip Girl está hallando las claves necesarias para lograrlo. Así lo ha demostrado en las distintas ciudades que ha visitado durante la gira promocional: con elecciones de indumentaria que, además de aumentar nuestras ganas por ver el resultado en los cines, han dejado sin habla a todo el mundo (y no solo a los amantes de la industria). ¿Su último posado? ¡En Copenhague, con uno de los mejores vestidos llevados hasta la fecha!

En Nueva York rescató la colorida obra retro de la colección Primavera/verano 2003 de Versace que la legendaria Britney Spears llevó en octubre de 2002, en el marco de la semana de la moda de Milán; en Londres, lució una creación de red con cristales y escote de flores de Tamara Ralph Otoño/invierno 2024; y en la capital danesa ha impactado, de nuevo, confiando en la firma italiana.

Lively ha vuelto a navegar entre los archivos de la casa y se ha apoderado de una elaboración Alta Costura recuperada de la selección presentada en Primavera/verano 2018 por la compañía. Se trata de un diseño con el que ha continuado abanderando ese romanticismo que envuelve a su nuevo proyecto. Un vestido-corsé compuesto por cuerpo de pedrería y transparencias y vaporosa falda larga estampada en tono azul y dorado.

En lo que a joyería se refiere, la natural de Los Ángeles ha elevado los niveles de glamour del look con piezas a juego en cuanto a colores. Numerosos anillos, brazaletes en clave XL y pendientes colgantes con forma de lágrima. Tampoco ha pasado desapercibido su peinado: un semirrecogido ladeado con el que ha dejado su impecable rostro al descubierto.