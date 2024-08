12 looks que encajan en la playa de día y en el 'beach club' de noche

10 12

© @oliviatps © @oliviatps

'Wide leg pants'

Olivia Anna-Catharina no deja de deleitarnos con sus coloridas apuestas, sea invierno o verano. Por ello, no hemos dudado en bucear entre sus publicaciones para fichar algún que otro look playero (que también sea apto para salir a cenar). ¿El resultado? Una construcción de BOTEH protagonizada por wide leg pants multicolor y blusa blanca bordada y completada con pañuelo a la cabeza, bolso shopper de algodón con motivos florales de Antik Batik y sandalias de dedo blancas con divertidos broches.