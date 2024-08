Kylie Jenner cumple 27 con un estilo más natural que nunca: los looks que prueban su evolución desde que la conocemos

A lo largo de su carrera, Kylie Jenner, la pequeña del clan de las Kardashians ha recorrido un fascinante viaje estilístico que refleja su evolución personal y profesional. Desde sus inicios en 2007, en el reality show Keeping Up with the Kardashians como una estrella adolescente, hasta su actual puesto como empresaria de éxito con Kylie Cosmetics, Kylie ha llamado la atención del mundo por su icónico sentido de la moda. Este 10 agosto, cumple 27 años, y nos sorprende con un estilo renovado que destaca por su naturalidad y elegancia discreta, dejandonos ver una notable transición desde los atrevidos y coloridos looks de su juventud. En este artículo te enseñamos cómo su estilo ha evolucionado a lo largo de los años, demostrando que Kylie Jenner es una figura influyente en el mundo de la moda desde que la conocemos, capaz de reinventarse continuamente.



1 12 © Getty Adolescencia (2013 - 2014) Kylie Jenner comenzó en el mundo de la moda a una edad temprana, destacando con un estilo desenfadado y juvenil. Mercaba tendencia con minivestidos, minifaldas ajustadas y crop tops, reflejando una estética rompedora. Su estilista inicial, Monica Rose, quien también trabajaba con sus hermanas, ayudó a definir su estilo. Durante esta etapa, Kylie experimentó con diferentes colores de pelo, una tendencia popular en la era Tumblr, que podría resurgir en los próximos años. Sus cambios de tinte frecuentes, desde negro hasta verde menta, mostraban la originalidad y confianza que poseía al explorar su identidad a través de su aspecto. Con su regular asistencia a eventos importantes, comenzó a llamar la atención pública, marcando el comienzo de su transformación en un ícono de moda.

2 12 © Getty 'Boho chic' a su estilo (2015) En 2015, Kylie Jenner lanzó su marca de cosméticos, conocida mundialmente hoy en día, con los icónicos Kylie Lip Kits de lápiz labial líquido y delineador. Ese mismo año, adoptó el estilo boho chic, convirtiéndose en una de las tendencias más fuertes de la época y presente este verano 2024. Su asistencia anual en festivales como Coachella la proclamo como un ícono del estilo bohemio, luciendo vestidos largos vaporosos, faldas con vuelos, flecos, tonos claros y accesorios étnicos. Kylie no limitó este estilo a los festivales, ya que también lo integró en su día a día, desde las calles de Los Ángeles hasta eventos de moda, mostrando una imagen más libre y artística. Este giro en su estilo reflejó su capacidad para adaptarse y explorar diferentes estilos, aportando un toque personal y auténtico.

3 12 © Getty Explorando colores (2016) Durante este periodo, la celebridad se convirtió en un lienzo de creatividad al sumergirse en la tendencia de los colores neón y estampados atrevidos. Estos estilos, que no todas nos atrevemos a llevar, eran populares por su capacidad de ayudar a destacar en redes sociales y eventos, por eso Kylie no podía pasarlo por alto, ya que aquí empezó a ser la reina de Instagram. Optaba principalmente por vestidos ajustados de colores vibrantes como el naranja neón. Además, comenzó a experimentar con pelucas de colores, transformando radicalmente su imagen de un día para otro. Estas pelucas se convirtieron en su accesorio de moda favorito, permitiéndole explorar una gran variedad de estilos sin dañar su pelo natural. Esta fase fue una explosión de estilo y demostró que Kylie estaba dispuesta a destacar y desafiar las normas de la moda sin miedo.



4 12 © Celeb Mafia 'Streetwear' (2016 - 2017) En esta etapa, Kylie Jenner se sumergió en el mundo del streetwear, convirtiéndose en una musa del estilo urbano. Influenciada por su relación con el rapero Tyga, conocido por su vínculo con la cultura del hip-hop, y guiada por su estilista Jill Jacobs, Kylie adoptó una estética relajada y casual. Jacobs la introdujo a chaquetas bomber, sneakers y conjuntos deportivos, marcando una fase donde la moda urbana dominaba su armario. Este cambio también la consolidó como una figura clave en la evolución del street style, combinando lo casual con lujo y sofisticación. Kylie logró fusionar la moda urbana con un toque del glamur, creando un equilibrio entre lo accesible y lo exclusivo, y elevando su estatus como ícono de moda contemporáneo.



5 12 © Getty Alta Costura (2017 - 2018) En esta fase, Kylie Jenner deslumbró con una selección de marcas de lujo en eventos de alfombra roja y apariciones públicas. Era común verla en vestidos de alta costura de firmas como Versace o Balmain, cuyos diseños audaces y elegantes acentuaban su figura. En esta foto la podemos ver en la Met Gala de 2018, luciendo un total look negro de Alexander Wang, y fue allí donde apareció por primera vez con su pareja, ahora ex, Travis Scott. Kylie también eligió diseños de Elie Saab y Zuhair Murad, diseñadores de origen libanés conocidos por sus siluetas exquisitas y detalles lujosos como brillos. Su colaboración puntual con el parisino Alexandre Vauthier influyó significativamente en su transición hacia un estilo más sofisticado. Este período marcó su capacidad para llevar la moda de alta gama con una elegancia increíble, haciéndose un lugar en la élite de la moda.

6 12 © Getty Elegancia sutil (2018 - 2019) El período entre 2018 y 2019 fue decisivo en la evolución del estilo de Kylie Jenner. La llegada de su hija Stormi en febrero de 2018, junto con el apoyo de su estilista Mimi Cuttrell, la cual trabajaba con otras celebridades como Gigi Hadid, marcó un cambio significativo en su estética, hacia looks más clásicos y atemporales. Kylie adoptó una paleta de colores neutros y un estilo más elegante y sutil, alejándose de los excesos que caracterizaban sus años anteriores y reflejando una sofisticación más madura y refinada. La separación de Travis Scott en octubre de 2019 y el reconocimiento de Forbes en marzo de 2019 como la multimillonaria más joven del mundo por el éxito de su línea de cosméticos también consolidaron un período de transformación personal y profesional, alzándola como un ícono de estilo global

7 12 © Kyliejenner Maternidad (2019 - 2020) La llegada de Stormi marcó un giro notable en el estilo de Kylie Jenner, quien adquirió un armario más cómodo y funcional para adaptarse a su nueva vida como madre. Optó por vestidos largos, conjuntos de punto y prendas sueltas que permitían libertad de movimiento, pero eso sí, nunca sacrificando su particular sofisticación. Este cambio no solo reflejó su nueva faceta maternal, sino también su amor por compartir su pasión por la moda con su hija. Kylie a menudo creaba conjuntos matching con los de Stormi, que destacaban tanto su sentido del estilo como su ternura maternal. Por ejemplo, vestidos o conjuntos de dos piezas. Juntas, mostraron que la moda y la funcionalidad pueden convivir, ofreciendo un ejemplo de cómo ser chic y práctica al mismo tiempo.



8 12 © Kyliejenner Minimalismo moderno (2020 - 2021) Frente a una industria de la moda saturada de sobrecarga y ruido visual, Kylie Jenner apostó por el minimalismo moderno, optando por looks monocromáticos y líneas limpias que evocaban sofisticación. Su armario se transformó en una fiesta que captura principalmente la esencia de los diseños. Las piezas esenciales y básicas que combinaban calidad y elegancia, dejando de lado los adornos innecesarios. Por ejemplos vestidos lisos, faldas midi, trajes, y tacones sencillos. Este giro hacia una estética más refinada y desarrollada no solo contrastó con sus fases anteriores, sino que también remarcó su capacidad para reinventarse y establecer nuevas normas en el panorama de la moda. Kylie demostró que menos puede ser más, llevando un estilo minimalista.



9 12 © Kyliejenner Estilo clásico atemporal (2021 - 2022) Durante estos años, Kylie Jenner optó por un estilo clásico y atemporal que reflejaba una madurez estilística sofisticada. La mayoría de las veces la veíamos con por trajes y piezas icónicas que desafían las modas pasajeras. Elegía siluetas estructuradas y colores sobrios, como el blanco o el negro, y además, elevo su habilidad para fusionar la elegancia clásica con un toque moderno. Esta fase también coincidió con su consolidación como empresaria y su compromiso con la moda sostenible, además del nacimiento de su otro hijo con Travis, llamado Aire, en febrero de 2022. Este giro hacia una moda más refinada y sutil demostró que, en el mundo de la moda, a veces lo simple es verdaderamente la clave de estilo, como las francesas nos han mostrado siempre.



10 12 © Getty Refinamiento (2022 - 2023) A partir de aquí no se ven cambios muy notorios en su estilo, ya que la elegancia era la principal característica. Kylie Jenner transformó su estilo con un enfoque en el refinamiento y sofisticación, elevando su armario a nuevas alturas de elegancia discreta. Optó por piezas de alta calidad y diseño minimalista, como vestidos que marcan la figura de forma discreta o fluidos y joyería sutil pero exquisita. Este cambio marcó una apreciación por los detalles que convertían cada look en una verdadera obra de arte, siendo estos lo que marcaban la diferencia de un conjunto básico a uno más elevado. En esta fase, Kylie demostró que la verdadera sofisticación se basa en la calidad y no en la cantidad, convirtiendo su estilo en un reflejo de un lujo atemporal.

11 12 © Kyliejenner Naturalidad y elegancia (2023 - 2024) Este año, en su vigésimo séptimo cumpleaños, Kylie Jenner nos ha mostrado como su estilo tiende hacia la naturalidad, irradiando elegancia discreta y autenticidad. Lejos de los excesos del maquillaje pesado y las prendas llamativas, que usaba de joven, Kylie ahora opta por una estética natural y fluida que resalta su belleza. Este nuevo enfoque refleja una madurez en todos los ámbitos de su vida, desde lo personal a lo profesional, donde la comodidad y el bienestar se colocan en primer plano sin renunciar glamour que siempre la ha caracterizado. ¿Habrá más cambios? La moda está en constante cambio, pero lo que vemos en el desarrollo de esta celebridad, las tendencias no son actualmente su prioridad.