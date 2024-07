Los vestidos cómodos que llevan las 'royals' en verano inspirarán tu próximo look

Si todavía no has comprado nada en las rebajas de verano o bien estás esperando a la segunda ronda de descuentos, debes saber que hay una prenda que no puede faltar en tu cesta. Y es que pocas resultan tan versátiles en la temporada de calor como los vestidos largos. Gracias a ellos tenemos el 90% de nuestro look hecho a falta de completarlo simplemente con los accesorios adecuados y además pueden resultar de lo más cómodos si los escoges en versiones ligeras, fluidas e incluso oversize como los que algunas de las royals con más estilo guardan en sus armarios. Nada de siluetas cortas, entalladas o con peligrosas aberturas: estos modelos son ideales para el día a día, ya sea combinados con unas sandalias planas o unas bailarinas.

© @sassadeo © Juan de Dios

El diseño estampado de Sassa de Osma

La esposa de Christian de Hannover escogía este look para una escapada de fin de semana a Formentera, en cuya maleta no dudó en incorporar los vestidos estampados que tanto caracterizan sus elecciones. Se trataba de una creación de la firma colombiana Juan de Dios, un vestido bautizado como Amore Mio confeccionado en lino, con print floral y detalle de lazada (336 dólares).

© Getty Images © Polo Ralph Lauren

Olympia de Grecia y su look para Wimbledon

Hace unos días veíamos a la hija de Pablo y Marie-Chantal de Grecia acudir al torneo de tenis más antiguo y chic del mundo, con un vestido sencillo capaz de salvar un look de invitada como el suyo con sandalias de tacón, como otro más relajado. El suyo era un modelo de Polo Ralph Lauren con tirantes anchos en color azul con estampado de flores blancas. ¿La buena noticia? Está disponible en las rebajas de El Corte Inglés ( 449 259,40 euros).

© @ameliaspencer15 © Borgo de Nor

El vestido que no falta en la maleta de Amelia Spencer

La sobrina de Diana de Gales se llevaba recientemente a una de sus últimas escapadas a la playa un vibrante diseño estampado de cuello halter, ideal para una cita romántica como la que celebró junto a su pareja, Greg Mallett. Aunque podría ser también una opción muy acertada para un look de invitada a boda: es el modelo Tatiana de la firma Borgo de Noir, un diseño con detalle de volantes combina en el rosa con el rojo ( 1.115 780,50 euros).

© Getty Images © El Corte Inglés

Eliza Spencer, una apuesta más sobria

La hermana gemela de Amelia se dejaba ver recientemente en la exhibición Chelsea Flower Show, uno de los eventos de jardinería más prestigiosos del mundo, con un vestido de corte midi de la firma inglesa Edeline Lee. Un modelo fluido de manga corta y escote cruzado que ya no está disponible en tiendas. Puedes fichar modelos similares, como este de la colección Woman de El Corte Inglés, con escote en V y lazada ( 49,99 29,99 euros).

© @amelwindsor © Mother of Pearl

La elección monocolor de Amelia Windsor

La modelo británica y nieta de Eduardo de Kent es conocida por sus combinaciones fáciles, elegantes y siempre sostenibles. En Londres posaba con un total look veraniego formado por un vestido largo con aberturas laterales que conjuntaba con unas cómodas bailarinas a juego. Se trataba de un diseño de la marca Mother of Pearl, confeccionado con algodón de un modo respetuoso con el medio ambiente (427,95 euros).

© @tvf © Zara

La elección de Talita Von Fürstenberg para un día de playa

Convertida en una auténtica influencer en redes sociales, donde acumula más de 200.000 seguidores, la nieta del príncipe Egon von Furstenberg e hija de Alejandra Miller, hermana de Marie-Chantal de Grecia, deslumbra a sus seguidores con sus variadas elecciones. Aunque no faltan diseños exclusivos y sofisticados, tampoco lo hacen opciones más atrevidas durante las vacaciones. Talita elegía este vestido transparente para una escapada a Italia que llevaba sobre su bikini y junto a unas sandalias planas. Inspírate en este de Zara con detalle de volantes y cinturón (49,95 euros).

© Getty Images © Parfois

El vestido túnica de Meghan Markle

Ya no son parte oficial de la familia real británica, pero sus movimientos suscitan casi tanto o más interés que antes. En mayo los duques de Sussex viajaron hasta Nigeria y todavía recordamos el estilismo que Meghan Markle escogió para la ocasión, con un vestido tipo túnica en un vibrante amarillo, de Carolina Herrera. Y aunque se trata de una pieza de temporadas anteriores, puedes fichar otros igual de cómodos en firmas como Parfois (29,99 euros).

© @chiaradebourbon © Massimo Dutti

María Clara de Borbón-Dos Sicilias: vestido satinado

La princesa, hija del duque de Castro, celebraba su 19 cumpleaños en Isla Mauricio enfundándose en un elegante vestido blanco, un modelo atemporal y fluido con tirantes anchos, que adornaba con un cinturón metalizado a juego con sus joyas. Copia el look con este diseño de Massimo Dutti con brillo ligero y abertura lateral ( 149 69,95 euros).

© GTRES © Agua by Agua Bendita

Victoria de Marichalar apuesta por el lino

Uno de los tejidos más adecuados para combatir el calor y también el más elegante del verano. Quizá por ello la hija de la infanta Elena apostaba en junio para un evento en la capital, por este diseño de la Agua by Agua Bendita (990 euros). Un modelo de la firma de origen colombiano confeccionado en lino y algodón, de escote barco y mangas anchas, que la royal acompañaba con unas sandalias planas.

© @benediktethoustrup © Mango

Un diseño a todo color para Benedikte Thoustrup

Aunque su familia no procede del mundo aristócrata, sí lo hace su novio, Nicolás de Dinamarca. Los jóvenes se han convertido en una de las parejas FASHION del momento: recién graduados en la universidad, ambos sienten pasión por el mundo de la moda y se dejan ver a menudo en el front row. Benedikte, que comparte a menudo sus looks en redes sociales, posaba esta semana con un diseño largo de punto con rayas multicolor, de Missoni. El vestido no se encuentra disponible por ahora, pero puedes fichar este en las rebajas de Mango: fluido, con finos tirantes y cuello halter ( 79,99 59,99 euros).

© Getty Images © Guess

Pippa Middleton con vestido romántico en el tenis

La hermana de Kate Middleton aparecía el fin de semana en Wimbledon por segunda vez, luciendo un vestido largo con decenas de pequeñas peonías estampadas, de la firma Beulah London. Un diseño que ya ha llevado en otras ocasiones y que esta temporada puedes encontrar en propuestas similares con un toque más casual, como esta de Guess ( 150 90 euros).

© GTRES © Philippa 1970

Alejandra de Hannover con un diseño 'made in Spain'

En julio, la hermana de Carlota Casiraghi presidía junto a su familia un evento en Montecarlo apostando por un vistoso vestido estampado que combinaba el azul marino con el verde. Era una creación de la firma Philippa 1970, fundada por Sassa de Osma junto al diseñador de moda Jorge Vázquez y su socio Pablo Galán. El que llevaba Alejandra de Hannover es el modelo Palmeras, con esta planta como print protagonista (190 euros).