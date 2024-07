Dua Lipa triunfa en Madrid con su look 'glitter' y un concierto impresionante

Sabemos que adora España -celebró su último cumpleaños en Ibiza- y, sobre todo, Madrid, ciudad que visita siempre que puede y donde se codea con otros artistas como Aron Piper o Pedro Almodóvar. Por eso, su concierto en el festival Mad Cool debía ser especial para ella, tal vez tanto como para los más de 50.000 fans -de todas las edades- que, este miércoles 10 de julio, se desplazaron hasta el recinto Iberdrola Music para disfrutar de la única fecha que Dua Lipa ha cerrado en nuestro país. 90 minutos sobre el escenario fueron suficientes para convencer a los allí presentes -y a los que no, también, pues las redes se colapsaron con clips del show- de que la cantante inglesa de raíces albanesas es una auténtica estrella. Y su lookazo glitter solo enfatizó el logro.

© Mad Cool, Andrés Iglesias

Era la más esperada de la primera noche de Mad Cool, festival que, hasta el sábado 13, traerá a Madrid a bandas internacionales de rock e indie como Måneskin, The Killers o The Kooks. Sin embargo, Dua Lipa era la encargada de poner ritmo dance al cartel de 2024, y no defraudó. Training Season, One Kiss o Physical, entre otros temazos, hicieron bailar a sus miles de seguidores... aunque la que de verdad bailó, fue ella. Arropada por un cuerpo de baile que seguía sus pasos escalera arriba y escalera abajo, Dua enamoró con sus coreografías; una intensidad de actuación que requiere estar muy en forma (confirmamos que ella lo está), pero también un look cómodo que permita todos los movimientos.

© Mad Cool, Andrés Iglesias

Un top semitransparente corto y repleto de cristales a juego de un microshort con falso cinturón formaban el conjunto escogido por la artista, que en cada concierto cambia de estilismo. En otras actuaciones, la hemos visto con minivestidos de cuero, con corsés y bodys, con faldas asimétricas... Sin embargo, el que llevó anoche es posiblemente uno de los looks más bonitos y sofisticados. de todos los que ha lucido en esta gira, al menos hasta la fecha. Y no extraña dado el cariño que Dua tiene a España, como ella misma reafirmó en medio del concierto: "La gente en España tiene muchísima luz y amor. Me llenan de energía. Mi español no es perfecto, os quiero mucho", dijo en un momento de la actuación.

© Mad Cool, Andrés Iglesias

A pesar del armario infinito que la está acompañando en este tour, lo que sí mantiene Dua Lipa de una ciudad a otra son las botas altas, un calzado perfecto para conseguir una estética rompedora y sexy sin sacrificar la comodidad. Tiene varios pares que va intercambiando, y anoche las botas elegidas eran de piel negra, lisas y con tachuelas alrededor del tobillo. Otro detalle que también repite son las medias de rejilla, un accesorio al que a menudo recurren las cantantes en sus conciertos -Taylor Swift también lo usa- porque estiliza mucho, especialmente si se combinan con medias de color natural algo tupidas debajo.

© Mad Cool, Andrés Iglesias

Su larga melena pelirroja suelta y ligeramente ondulada junto a un maquillaje en el que destacaban sus labios -lógico, recordemos que es embajadora de la línea de pintalabios superventas YSL Loveshine- completaron el look con el que Dua Lipa se coronó como la reina de la noche... y posiblemente de todo el festival.