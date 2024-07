Lo más esperado de Mad Cool 2024: de Dua Lipa a la nueva comida 'healthy' de festival

Hay quien viaja siguiendo rutas de cine, algunos lo hacen en busca de aventuras o playas desiertas... y existen (existimos) otra clase de personas que planificamos nuestras vacaciones y escapadas en torno a la agenda de conciertos y festivales del verano. En ese calendario, hay una semana está marcada en rojo desde hace meses: del 10 al 13 de julio vuelve una de las citas más esperadas de Madrid, Mad Cool. El recinto Iberdrola Music acoge por segundo año consecutivo este festival que, en esta edición -su número ocho-, traerá lo mejor del panorama internacional de pop y rock a la capital gracias a actuaciones tan esperadas como la única de Dua Lipa en España o el regreso de The Killers, que este 2024 celebra 20 años de su mítico álbum Hot Fuss.

Los conciertos más esperados de Mad Cool 2024

Así es: el tiempo pasa tan rápido que, el pasado junio, se cumplían dos décadas bailando Mr. Brightside o Somebody Told Me, dos de los temas más icónicos del disco con el que la banda estadounidense debutaba y conquistaba las listas de indie rock de todo el mundo. Cuando la organización del festival anunció en febrero que The Killers -que ya actuó en Mad Cool 2022- formaría parte de su cartel 2024 (tocan el sábado 13), fans de todo el país -y de todas las edades, es lo que tiene contar con esta larga trayectoria- se dieron prisa en conseguir sus tickets. Pero todavía más prisa se dieron los de Dua Lipa, pues la artista londinense había agotado las entradas de las primeras cuatro fechas anunciadas de su gira Radical Optimism, y su único concierto en España sería el de este miércoles 10 en MadCool.

Además, quienes adoren el rock van a disfrutar mucho estos días con el musicón de los italianos Måneskin -que el viernes 12 cantaran las novedades de su último título, Rush!, y también (esperemos) temazos de sus inicios, como Beggin!-, y de Pearl Jam (jueves 11), coetaneos de Nirvana y con el mismo estilo grunge que Kurt Cobain hizo icónico (en la música y, sin quererlo, también en la moda). Y hablando de cantantes legendarios, en este Mad Cool regresa nada más y nada menos que Avril Lavigne, otra de las más esperadas de la jornada final del festival (sábado 13)

Los DJ's que no te puedes perder

Para completar el line up de conciertos, que también incluye las actuaciones de otros artistas consagrados como Russian Red, Sum 41 o The Kooks, en los dos escenarios patrocinados por Mahou podrás descubrir nuevas bandas emergentes como Crawlers (miércoles 10) o Depresión Sonora (sábado 14). Y también, tal y como viene siendo habitual, algunos de los DJ's más buscados del momento se unen a Mad Cool 2024 en el escenario The Loop. ¿Nuestros favoritos? Bonobo, que pinchará el jueves, y 2ManyDj's y The Blessed Madonna, que pondrán ritmo electrónico el sábado.

La 'influencer' Estela Grande en Mad Cool 2023

Mucho más que música: moda, 'gastro'...

Pero Mad Cool, como cualquier festival de su nivel, no es solo música. En torno a su inconfundible noria se da cita muchísima moda festivalera que poco o nada tiene que envidiar a la de Coachella o Glastonbury, y que estamos deseando descubrir. Por otro lado -y no menos importante, pues para bailar, hay que comer muy bien- la oferta gastro va ganando presencia gracias a una oferta cada vez más amplia y que incluye opciones para todos los gustos. Lejos quedaron aquellos festivales en los que solo podías escoger entre pizza congelada, patatas fritas o perritos calientes; ahora, existen food trucks con menús premium, platos mediterráneoss... y también veganos: Mad Cool es pionero en ofrecer opciones plant-based de la mano de Heura, que comienza a consolidarse como un invitado más en citas musicales y conciertos, pues ya estuvo presente en los mutitudinarios conciertos de Taylor Swift en el Estadio Santiago Bernabéu.

Horarios, cómo llegar al recinto y otros consejos prácticos

Cada día, los conciertos comienzan a las 17h30 y se alargan hasta las 00h35 (el miércoles) o hasta las 2 de la madrugada (el resto de días). En la página web del festival, así como en sus redes sociales (@madcoolfestival), puedes ver ya los horarios, aunque nuestra recomendación es que te descargues la app porque es mucho más cómodo consultarlos allí. En festivales tan grandes como este, organizar un timming es importante: es posible que, a veces, se solapen en distintos escenariso (¡hay seis!) dos o más bandas de las que tú o tus amigos queríais escuchar. Entonces tocará decidir... o dividiros, pero en este caso acordad un punto de encuentro posterior porque, claro, con 58.000 personas entre el público, perderse no es difícil...

A pesar de que esta cifra parezca muy elevada, lo cierto es que la organización de Mad Cool ha reducido el número de entradas con respecto a las del pasado año, cuando fueron 80.000 por jornada. Con esta reducció de aforo, buscan mejorar la mobilidad de los asistentes, tanto dentro del recinto (para moverse de un escenario a otro y para acceder a las barras, a los servicios, etc.) como para entrar y salir del mismo. El recinto Iberdrola Music está situado en la calle Laguna Dalga, en Villaverde, y puedes llegar hasta el mismo en Metro o en Cercanías (parada Villaverde Alto). Igualmente, hay varias líneas de autobús EMT que te llevan hasta allí, así como autobuses lanzadera especiales (cuyo recorrido y horarios están por confirmar).

Si vienes desde fuera de Madrid en coche, existen algunos parkings gratuitos en los que puedes aparcar más o menos cerca y desde los cuales caminar hasta una de las tres entradas. Y si todavía estás buscando cómo llegar hasta la capital, uno de los patrocinadores de Mad Cool, OUIGO, tiene la mejor solución: billetes de tren por solo 9 euros desde Barcelona, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Alicante, Albacete, Cuenca, Valladolid y Segovia. Además, en el interior del reciento, OUIGO (igual que disponen otros sponsors), cuenta con un espacio en el que habrá sorpresas como una ruleta de la suerte con premios en el festival o para viajar... ¡o una capilla en la que casarte al estilo de Las Vegas y ganar una luna de miel! En el pasado O Son Do Camiño, el festival de Santiago de Compostela, una pareja se comprometió; ¿te imaginas que en este Mad Cool sea tu turno? El viaje de novios ya lo tienes asegurado, y también la diversión, eso por supuesto.