Chiara Ferragni, una 'novia moderna' en la despedida de soltera de su amiga en Mallorca

Después de la tormenta siempre llega la calma, ¡que se lo digan a Chiara Ferragni! Tras vivir algunos de los meses más complicados de su vida, desde su polémica profesional más sonada que vio la luz en Navidad, a la separación de Fedez (tras ocho años de relación con el rapero), la empresaria italiana vuelve a recuperar el carisma con el que ha conquistado a millones de personas a través de las redes sociales desde hace más de una década. Este fin de semana ha viajado hasta la isla de Mallorca para disfrutar de la despedida de soltera de una de sus mejores amigas, Veronica Ferraroy su maleta de viaje no nos ha dejado indiferentes, sobre todo un look que ha viralizado en cuestión de horas.

© chiaraferragni

Sabemos que es una gran aficionada al mundo de la moda (y súper experta), todo aquello que se sube a la pasarela y se convierte en tendencia, ya forma parte de su gran y lujoso armario. Pero lo que para nada esperábamos es verla vestida otra vez de novia. Sí, ¡como lees! En una de las noches mallorquinas que ha disfrutado rodeada de sus amigas -entre las que destaca la presencia su hermana pequeña, Valentina Ferragni-, el dress code era... ¿guiños nupciales? ¡Tendría mucho sentido! Esta propuesta que ha lucido la que tiene más de 28 millones de seguidores demuestra que no ha cerrado las puertas al amor, o por lo menos, a vestirse de blanco. ¿Nos está queriendo mandar un mensaje de manera indirecta?

© chiaraferragni

Dejando a un lado las teorías que ahora bucean por internet sobre la elección que hoy ocupa nuestras líneas, podemos decir que este estreno tan impactante que ha hecho al atardecer en la isla española que adoran las celebridades cada verano, es quizás el look más comentado de la influencer desde que está soltera, ¡y no nos extraña! Se trata de un minivestido blanco palabra de honor con corsé incorporado que combina una franja en el bajo con lentejuelas plateadas que ha completado con los guantes a conjunto. Ha recreado a la perfección la imagen de una novia moderna que no tiene miedo a arriesgar y a llamar la atención.

© chiaraferragni

Hemos podido localizar quién firma este modelo conocido como Dina que a pesar de su elevado precio, 1.335 euros, ¡ya no está disponible para su compra! Bajo las siglas VOL se encuentra el nombre del diseñador, Vestiaire d'un Oiseau Libre, que apuesta por creaciones minimalistas al mismo tiempo que muy sexys, una combinación que Chiara ha defendido a la perfección para una jornada de diversión lejos de los focos de los paparazzi. ¿Es el vestido de la venganza? ¿Se volvería a casa pero con una estética más cañera? A raíz de la separación con el padre de sus dos hijos que ha ocupado los titulares alrededor del globo terráqueo, ¿ha comenzado una nueva era en términos de vestuario? Según los últimos estilismos que ha lucido en diferentes planes, destacan por ser mucho más arriesgados y sugerentes, así que podríamos decir que la versión 2.0 de la reina de las redes sociales promete dar mucho de qué hablar.