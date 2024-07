Amelia Spencer recicla, un año después, su vestido de invitada rojo más 'coquette' en una boda en Italia

A miles de kilómetros de su residencia oficial, Amelia Spencer ha hecho un guiño muy FASHION al estilo británico que adora Kate Middleton, pero que mucho antes popularizó a nivel internacional su recordada tía, la princesa Diana de Gales. Junto a su marido, Greg Mallett, con quien se casó el pasado mes de septiembre en un exclusivo y privado enlace en Sudáfrica, han viajado hasta el país italiano para asistir a la boda de unos amigos, cita en la que ella ha vuelto a demostrarnos por qué nos gusta tanto su armario. Entre todas las tendencias que triunfan esta temporada, parece que ha preferido confiar en su estilo personal.

© ameliaspencer15

Toda experta en materia sabe que para triunfar no es necesario seguir cada una de las propuestas que se suben a la pasarela y triunfan en el street style, más bien adaptarlas a una misma para crear una versión mucho más original y bonita. El ejemplo más reciente nos llega de la mano de ella, o más bien, de su look de invitada. Una de las gemelas más famosas de la temporada, que ha escalado los peldaños por su estrecha relación con la realeza, nos ha confirmado que vestir de rojo para este tipo de celebraciones sí es todo un acierto (¡al igual que hace Beatrice Borromeo!). Y más si nos enfundamos en un diseño de corte midi, manguita corta y escote de corazón, sin olvidar su delicada confección de encaje que no sufre el paso del tiempo. ¿Quién lo firma? ¡Su marca de referencia!

© ameliaspencer15

Con estas preciosas imágenes que ha compartido en sus redes sociales, no solo hemos averiguado lo enamorada que está del gurú de la salud y el deporte, también del truco que la conecta con otras royals que ponen de manifiesto la importancia de reciclar de forma muy FASHION y darle nueva vida a lo que ya tenemos. Si pensábamos que se trataba de un estreno más que ha añadido a su extenso y lujoso vestidor, ¡nos equivocábamos! Este fin de semana ha decidido recuperar aquel diseño de la firma Self-Portrait (por la que casi siempre optar para eventos y actor oficiales) que estrenó hace un año en Cartier Queen's Cup Polo en Inglaterra combinándolo totalmente diferente.

© Getty

Si tiempo atrás optó por recoger su melena, un gran colgante de diamantes que caía sobre su pecho, un bolso metalizado de Bvlgari y sandalias joya con piedras, en esta ocasión ha preferido dejarle el protagonismo al vestido que encontramos rebajado de 475 a 332 euros. ¿Cómo lo ha conseguido la hermana de Kitty Spencer? ¡Muy sencillo! Añadiendo unas sandalias de tacón y tiras doradas a conjunto de un bolso a tono con cadena que lleva sobre el hombro, ¡y nos encanta! Con este poderoso gesto que no ha pasado desapercibido antes nuestro ojos, se suma al club de las chicas que quieren dejar a un lado el consumo y sacar su lado más creativo para renovar una y otra vez las prendas que ya cuelgan de su armario. ¿Lo volverá a hacer para sus próximos looks de invitada? ¿Su hermana gemela Eliza le cogerá el relevo? ¡Seguiremos informando!