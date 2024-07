El bikini ‘animal print’ que María Pombo luce en Mallorca y otros 11 diseños que favorecen a todas

Si tuviéramos que quedarnos con un único diseño tanto de bikini como de bañador por su especial capacidad para destacar por encima del resto, por nuestra boca saldrían dos palabras: animal print. Sí, el furor por el estampado de animal –en cualquiera de sus vertientees– no deja de crecer y María Pombo lo ha confirmado, recientemente, a través de sus redes sociales. La influencer y creativa se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Mallorca y no ha dudado en revelarnos, mediante unas instantáneas en la playa, cuál es la moda de baño que no deberíamos pasar por alto este verano. En ocasiones, intentar hallar la silueta más favorecedora teniendo en cuenta nuestro pecho o silueta en general puede convertirse en una tarea nada agradable, por lo que hemos seleccionado patrones cómodos y bonitos (de ambas piezas) en tendencia que lo tienen todo para ser nuestros mejores aliados de ahora en adelante. ¡Descúbrelos!

1 12 © @mariapombo Multiposición La empresaria ha elegido un conjunto de la casa catalana Lia. En primer lugar, un top de bikini triangular multiposición Palawan (48 euros) en estampado de animal de guepardo. Un modelo de lazos ajustables con cuentas doradas en los extremos de las lazadas. En segundo lugar, la braguita Feroe (34 euros) tipo tanga, de tiro alto y con print a juego.

2 12 © Bohodot De leopardo Si eres de las que bailan, día a día, al son de las tendencias, este bikini parecerá haber sido diseñado exclusivamente para ti. Se trata de una creación de Bohodot. El top triangular Savanah (47 euros), con motivo de leopardo –siendo este uno de los que más triunfan– en tonos marrones y negro, y la braguita a juego (35 euros), de corte semibrasileño.

3 12 © YSÉ Con aire retro ¿Qué mejor que un animal print para atrapar todas las miradas durante el presente estío? Desde YSÉ nos presentan este conjunto de la línea Sous le palmier. Un top de bikini con finos tirantes ajustables, lazada en el pecho, escote en forma de 'V' y estampado de leopardo (55 euros) que combina a la perfección con la braguita alta de carácter vintage (35 euros) a juego. La forma de esta última prenda abraza y realza la cintura al máximo.

4 12 © Lia 'Print' de tigre Si tu animal félido favorito es el tigre, te animamos a bucear, de nuevo, entre el catálogo de Lia para descubrir estas dos obras. El top Bora Bora (42 euros), de forma deportiva con print de tigre y cuello redondo, y la braguita Gili a juego (36 euros).

5 12 © Zara Oda a los clásicos Dentro de la variedad existente de bikinis animal print, Zara cuenta entre sus productos con uno de los modelos más atemporales. Hablamos de uno de top con forma triangular y tirantes finos (19,95 euros) y una braguita a tono (17,95 euros).

6 12 © Mango En blanco y negro Para las amantes del binomio ganador, Mango tiene el bikini en blanco y negro más favorecedor de la temporada. Hacemos referencia a un diseño de top triángulo con print de leopardo y cierre de lazos ajustables (19,99 euros) y braguita estilo brasileña (15,99 euros).

7 12 © Naïve Tejidos elásticos ¿Sientes que la comodidad es mayor al enfundarte en un bañador? Pues bien, también hemos repasado cuáles son los lanzamientos que las entendidas ficharán desde ya. Comenzamos por este modelo de Naïve. Un modelo con descuento ( 59,90 euros 47,92 euros), confeccionado en lycra y teñido de marrón pálido y blanco.

8 12 © Énfasis A modo de camiseta ¿Cuántas veces, durante el estío, lucimos el bañador como si de una camiseta se tratase? ¡En infinitas ocasiones! Por ello, te animamos a hacerte con sumamente favorecedor. Este pertenece a la firma Énfasis, disponible en El Corte Inglés, y cuenta con un magnético estampado de cebra en marrón y blanco (39,99 euros).

9 12 © Zara De cuello 'halter' Pocas formas de escote son tan elegantes y glamurosas como el cuello halter, razón suficiente para que si tenemos que decantarnos por un único modelo de bañador, nos quedemos con este de Zara (29,95 euros). Se trata de un diseño de escote pico pronunciado que deja la espalda al descubierto, detalle que convencerá a mujeres de todos los estilos.

10 12 © Ganni De sello danés En Ganni, la casa familiar nacida en Dinamarca que adoran las expertas del sector, también han caído rendidos ante el poder del bañador de animal print. Desde la firma nos acercan a una obra (175 euros) de leopardo con tirantes cruzados por la espalda.

11 12 © Polonio 80's Este bañador de Polonio (155 euros) enamorará a las chicas que sienten devoción por las siluetas que rememoran la década de los 80. Este diseño tipo camiseta cuenta con aros en los tirantes, la espalda más baja de lo habitual y una abertura en las piernas que hace que estas se intuyan visiblemente más largas.