Los tres looks de Emma Stone que confirman que sigue siendo nuestro icono Fashion

Emma Stone parece no tener suficiente. Hacerse con el segundo Oscar, hace tan solo unos meses, por su impecable interpretación como Bella Baxter en Pobres criaturas, fue, en realidad, el inicio del que todo apunta que será uno de los períodos más memorables de su trayectoria como actriz. Ahora, después de un tiempo, la artista se ha vuelto a unir al director de cine Yorgos Lanthimos, con quien ya formó equipo en el filme nombrado, para relatar una nueva historia en pantalla con Kinds of Kindness. Pero no es el set de rodaje el único lugar en el que Stone se apodera de la escena, también ha demostrado tener un gran sentido de la moda tanto sobre la alfombra roja como en las calles. A principios de año, el foco estaba puesto en los estilismos que lucía en plena carrera por la estatuilla y ahora no podemos dejar de admirar los tres looks recientes con los que nos ha confirmado que sigue siendo nuestro icono Fashion.

En primer lugar, para acudir a The Tonight Show, decidió hacerse con un vestido de silueta tubo en cuero burdeos de Brandon Maxwell Crucero 2025. Una obra strapless de terminación brillante adornada con doble volante invertido y cinturón de hebilla XL con forma de corazón. En lo que a complementos se refiere, remató la rompedora ecuación con unas sandalias de pulsera con tacón vertiginoso, un exclusivo bolso redondo o circular de Louis Vuitton y gafas de sol.

En la premier de su nuevo proyecto cinematográfico, celebrada en el MoMA, sorprendió con una de sus apuestas más atrevidas: un vestido negro bajo la firma de una de sus casas predilectas. Se trata de un diseño de escote recto cuajado de transparencias, aberturas estratégicas con las que dejó al descubierto parte de su abdomen y estampado de lunares de la colección Crucero 2025 de la maison francesa mencionada. Construcción que completó con la suma de unas sandalias de tacón a tono y joyería discreta.

Por último, asistió a la sesión de preguntas y respuesta de la Fundación SAG-AFTRA y proyección con motivo del inminente estreno de la producción y acaparó las miradas con un total look white conformado por un conjunto de dos piezas de chaqueta con botonadura multicolor y minifalda con volantes. ¿Cómo culminar el estilismo? Stone optó por unas gafas de sol de ojo de gato, un bolso de mano con monograma de la misma compañía y unas sandalias de tiras blancas anudadas al tobillo.