Dakota Johnson: el cambio de estilo que coincide con su gran año en el cine

2024 está siendo un año muy enriquecedor para Dakota Johnson, quien no ha dejado de trabajar en nuevos proyectos relacionados con el cine. Arrancaba enero sumergida en la gira promocional de Madame Web, su primera cinta de ficción como protagonista dentro del mundo Marvel. La película, que se estrenó el 14 de de febrero, sirvió a la intérprete para probar un registro diferente no solo en la pantalla, sino también en su armario. Y es que a cada presentación llevó atrevidos looks inspirados en el film, entre los que destacaban sin duda sus vestidos transparentes con guiños arácnidos a su papel.

El 6 de junio llegaba a MAX la película ¿Todo bien? también protagonizada por la hija de Melanie Griffith, y el 28, podremos ver Daddio, que ha grabado junto a Sean Penn y que hace poco presentaba en el Festival de Tribeca. Y por si fuera poco, la actriz se encuentra actualmente inmersa en otro rodaje, el de Materialists, un proyecto previsto para salir a la luz en 2025. Un gran año profesional para Dakota, quien -casualidad o seguramente no-, parece que lo ha hecho coincidir con un notable cambio en su estilo, pues es frecuente verla posar en eventos o programas con estilismos que se salen de lo convencional. Transparencias, prendas caladas, siluetas de tiro bajo... Estas han sido algunas de las rompedoras gracias a las que, en los últimos meses, se ha consolidado como referente de moda.

1 12 © Getty Diseños de red Para la premier de Madame Web en Los Ángeles, la intérprete se enfundaba en un impresionante vestido largo de Gucci con un pronunciadísimo escote en V. Un modelo adornado con pedrería que fue confeccionado especialmente para ella.

2 12 © Getty Su truco para llevarlo con elegancia Aunque este tipo de naked dresses hacen honor a su nombre por dejar a la vista la ropa interior, Dakota lo evitaba al conjuntar esta pieza de la casa de modas italiana de la que es embajadora, con un body en color nude que casi se mimetizaba con su piel.

3 12 © Getty El escote que repite La de Texas ha encontrado en estas siluetas una opción con la que se siente cómoda y sexy. Lo demostraba una vez más durante la premier de la cinta de Marvel en México, donde confió en un vibrante color rojo con este vestido de Tom Ford, de falda fluida y plisada, y escote profundo en forma de "V" que adornaba con collares largos.

4 12 © @dakotajohnson Vestidos de 'crochet' para looks de noche En febrero, durante un compromiso en Nueva York, la actriz fue captada con un conjunto effortlessly chic con el que demostraba que los vestidos de punto también encajan en salidas nocturnas. El suyo, de nuevo, era una creación de Tom Ford que combinó con un body de Skims debajo, la firma de Kim Kardashian.

5 12 © @dakotajohnson Una elección viral Si volvemos a su gira promocional de Madame Web, tenemos que recordar sin duda este vestido que lució en Brasil, el más atrevido que ha llevado hasta la fecha. Se trataba de un diseño lencero de seda en color negro, con intrincado motivo de araña que bañaba la pieza, formado por brillantes cristales.

6 12 © @dakotajohnson Un look con referencia española La firma encargada de confeccionar este modelo bautizado como Cobweb Midi Dress (2.206,95 euros), era Annie's Ibiza. Una marca que la británica Annie Doble fundó en 2018 en un pequeño estudio situado en el casco antiguo de la isla balear y que cuenta también con sede en Londres. Famosa por sus colecciones sostenibles e inspiradas en lo vintage, así como por sus joyas de archivo de firmas como Dior o Chanel, su local se ha convertido en visita obligada para celebrities como Kate Moss.

7 12 © Getty ¿Quién está detrás de este cambio de estilo? La protagonista de Cincuenta sombras de Grey lleva más de cuatro años trabajando con Kate Young, una reconocida estilista de Hollywood que también moldea el armario de celebrities como Julianne Moore, Scarlett Johansson, y hasta hace no mucho, el de Selena Gomez. Es junto a ella con quien construye los estilismos que lleva sobre la alfombra roja, entre los que se incluía este año un minivestido de Yves Saint Laurent que combinaba con un finísimo cinturón.

8 12 © Gtres Defensora de las transparencias Si hace meses eran los trajes de chaqueta los que plagaban sus elecciones, parece que últimamente Dakota los ha dejado relegados a un segundo plano para innovar con piezas de lo más ligeras, como este vestido lencero en azul de Gucci que llevaba hace unos días en Nueva York para presentar Daddio. Un modelo de la colección Otoño/Invierno 2024, semitranslúcido, de finísimos tirantes y escote recto de encaje.

9 12 © Getty Su técnica para lograr conjuntos elegantes Aquel mismo día en la Gran Manzana, la actriz repetía fórmula con una falda amarilla de transparencias que conjuntaba con un una camiseta ajustada y unos zapatos kitten en granate. ¿Su truco para sofisticar este look con transparencias? Sustituir la clásica ropa interior por un culotte de tiro alto.

10 12 © Getty Se apunta al tiro bajo Dakota opta también por recuperar la estética dosmilera con la vuelta del vaquero de tiro bajo que este miércoles llevaba junto a una chaqueta corta y unos elegantes zapatos de tacón blancos de Gucci. Con unas gafas cat eye de Bottega Veneta y unos vistosos pendientes de oro, lograba un aire de lo más Mob wife, la tendencia del momento.

11 12 © Gtres También en faldas Así lo dejaba ver, aunque en aquella ocasión con un dos piezas más formal, durante la promoción de Madame Web, decantándose por una chaqueta corta de traje y una falda midi recta en color negro que dejaban a la vista la tripa.