María García de Jaime y Tana Rivera triunfan con vestidos de invitada estampados en una boda en el norte

Tener entre tus manos la posibilidad de estrenar casi cualquier prenda en tendencia es una suerte, pero más aún si resulta que eres la fundadora de una de las marcas de moda más conocidas y alabadas de los últimos años en nuestro país. Esta es una de las razones por las que María García de Jaime siempre triunfa en las bodas, su look de invitada se hace viral no solo porque le sienta de fábula, sino porque asegura que apostar por estampados incluso para una cita de renombre siempre es una buena opción. Así lo ha demostrado este fin de semana, y no lo ha hecho sola, sino acompañada de su amiga Tana Rivera.

Nos han enamorado a los pies de las montañas norteñas con una escena preciosa que demuestra la gran amistad y complicidad que comparten, ¡y no solo en términos de estilo! La que es madre de tres niños y esposa del influencer Tomás Páramo ha llegado a la ceremonia de sus dos amigos íntimos enfundada en una de las novedades que ha lanzado su proyecto Himba Collection. Se trata del vestido de corte midi y tejido fluido conocido como Bwola de edición limitada y fabricado en España (229,95 euros), con un favorecedor corte en la cintura que resalta la figura, falda con vuelo, delicados detalles de nudo en los hombros que agregan un toque de sofisticación y la elegante lazada en la espalda.

Ha recogido su melenita en un moñito y lo ha completado con sandalias nude de Christian Louboutin y bolso de mano en piel. En cambio, la nieta de la duquesa de Alba ha preferido tonos más veraniegos con los que presumir de bronceado gracias a su nueva incorporación diseñada por su bestie María García de Jaime. Resulta ser un nuevo diseño que encontramos bajo el nombre Owaro que está confeccionado al bies, un aspecto muy distintivo que lo hace mucho más especial (249,95 euros). Está compuesto por un top de cuello caja con manguita y la espalda al aire que realza la feminidad, y falda que se adapta a sus curvas, se afina a la cintura y roza los tobillos.

Con el pelo también recogido, Tana ha lucido unos pendientes largos dorados (¿serán una herencia familiar?) y, a sus pies, han destacado un par de sandalias de esparte en tono que se funde con su piel. Así que si próximamente tienes una boda y aún no has pensado qué ponerte, he aquí la mejor inspiración para dejar a un lado los tejidos lisos y arriesgar con estampados divertidos y nada convencionales. Una gran idea con la que podrás convertirte en la invitada más sensacional de la cita, ¡palabras de expertas en moda!