¿Y si el secreto para mantener tus alpargatas como nuevas fuera la cola blanca?

No hay verano que no estrenes unas alpargatas, ¿verdad? Si es así, has dado con el lugar correcto que te ayudará a ahorrar dinero y conservarlas lo mejor posible para que así puedas llevarlas una y otra vez. Gracias al último descubrimiento que hemos fichado en las redes sociales, ¡no querrás dejar de lucirlas! Consideradas el calzado estrella cada temporada, encajan fenomenal con todo tipo de looks, desde una cena con amigas y un paseo cerca del mar, ¡incluso con un vestidazo de invitada! Por eso, la idea de invertir en un modelo que no quieres que se estropee (independientemente de la tendencia, altura, tejido y color) aunque pises césped, tierra y arena, ahora puede ser posible y te contamos cómo lograrlo.

No pasa nada si eres de las que no dudó en subirse a ellas durante la época de feria y han terminado peor de lo que imaginabas, porque hace unas semanas descubrimos gracias a La Ordenatriz un maravillosa fórmula para limpiarlas y que queden como nuevas. Pero si prefieres ser previsora y antes de salir de casa quieres ya cuidarlas para que respeten el color original y textura, te presentamos el súper truco que se ha hecho viral en poco tiempo y que las amantes del zapato español por excelencia, que incluso han conquistado a princesas y reinas europeas, han puesto a prueba demostrándonos lo bien que funciona. Sigue leyendo para descubrir cómo se hace, ¡querrás probarlo hoy mismo!

Zara, Mango, Macarena, Toni Pons, Castañer, Alhamas, Gaimo... No importa dónde localizes tu próximo fichaje que estarás deseando estrenar, si es de nueva temporada o un descubrimiento vintage, porque el punto en común que todas deben de tener es que la suela y el tacón (ya sea muy alto o bajito) estén confeccionadas a partir de esparto. A diferencia de otras ocasiones, esta vez el secreto para llevar a cabo este método con el que lograr que el zapato sobreviva casi a un vendaval, es mucho más fácil de lo que puedas imaginar, así nos lo ha confirmado la usuaria de TikTok que nos ha hecho sumarnos a este tip.

El truco para protegerlas

Celia Guerrero nos cuenta en el tutorial que ha alcanzado más de un millón y medio de visualizaciones el secreto para protegerlas. Simplemente, antes de ponértelas, tienes que colocarlas sobre una superficie plana, guardar los cordones para que no se manchen y preparar la fómula con la que haremos magia. Como toda manualidad que hemos hecho en nuestra infancia, en esta ocasión simplemente necesitaremos un poquito de cola blanca, agua y pincel, mezlarlo todo y comenzar a pintar la suela y el tacón de los espartos, ¡pero sin que roce la tela! Aunque parezca que puede quedar manchas durante el proceso, debemos esperar un tiempo considerado hasta que se seque para que quede todo uniforme, ¡y voilá! Las alpargatas ya están impermeabilizadas para poder vivir las mejores noches de verano sin tener miedo a que se deterioren.