Las princesas Carolina y Chiara de Borbón-Dos Sicilias aciertan con looks 'Old Money' en Roland Garros

Una de las noticias de que ha dado la vuelta la mundo este fin de semana ha sido la victoria del tenista español Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros, cita que reconocidos rostros del panorama no quisieron perderse, entre ellas las princesas María Caroline y Chiara de Borbón-Dos Sicilias. En tan solo un periodo de doce meses, ambas han conseguido despertar un gran interés, tanto por la historia de amor que la pequeña de ellas tiene con el príncipie heredero Christian de Dinamarca, como por su estrecha relación con la moda. Razón por la que sus looks a medio camino entre elegancia y deportivo nos han gustado tanto.

- María Carolina y Chiara de Borbón-Dos Sicilias sorprenden en la capital francesa con sus looks años 60

Pocos patrones comunes en términos de estilo encontramos en las últimas apariciones de las hijas del duque de Castro, ya que un día lucen trajes inspirados en los años sesenta, otros con exclusivas piezas de Alta Costura y posados que acumulan miles y miles de likes en las redes sociales... Y, ahora, podemos decir que, tras analizar el fichaje con el que ha aparecido en las gradas sentada junto a su familia, la mayor de ellas, María Carolina, trae de vuelta una tendencia a través de su minivestido de punto azul marino con detalles en blanco y rojo que ha combinado con una camisa blanca y manicura roja. ¿A cuál nos referimos?

- Las princesas María Caroline y Chiara de Borbón-Dos Sicilias derrochan estilo en su paso por la Alta Costura

A aquella que encaja muy bien con las que adoran ir cómodas al mismo tiempo que sofisticadas, en la que incluso su hermana mayor también ha caído con un minivestido blanco de tweed y detalle del estampado de rayas horizontal a la cintura, sin olvidar la cremallera metálica que aporta diferenciación y el sombrero de paja blanco que combina genial con su manicura francesa. Hablamos de la moda Old Money, una fabulosa estética que nació en Estados Unidos a finales de los 80 y principios de los 90 entre las familias adineradas y que parece estar de regreso entre todos los públicos, no solo porque nuestras protagonistas royals hayan derrochado estilazo en este plan deportivo, si no porque cada vez son más quienes se suman a este fiebre FASHION demostrando que todo lo que triunfó en el pasado, vuelve con más fuerza que nunca.

- La 'royal' del momento (de raíces españolas) impacta con un posado en bikini y maxipamela en Saint Tropez

¿Será simplemente un guiño? ¿Una coincidencia de lo más acertada? ¿O realmente serán inesperadas precursoras de ello a las que no podemos perder la pista? ¡Ojalá así sea! Porque la clave para esta tendencia es vestir bien es apostar por prendas básicas, colores neutros y siluetas que favorecen al cuerpo.