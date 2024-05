Esta es la inesperada embajadora de la moda española en Cannes: Rosie Huntington-Whiteley

La prensa especializada en moda tiene sus ojos fijos en la Costa Azul estos días de cine en los que se está celebrando la 77º edición del conocido Festival de Cannes. Es el momento más esperado para actrices de la talla de Margaret Qualley o Demi Moore, que estrenan sus últimos proyectos ante el prestigioso jurado del certamen, aunque muchas veces son las supermodelos quienes atrapan toda la atención al momento de desfilar la alfombra roja. Después de todo, ellas son las verdaderas reinas de las pasarelas: así lo ha demostrado, sobre todo, la británica Rosie Huntington-Whiteley.

Rosie Huntington-Whiteley apuesta por Mango en el Festival de Cannes

La supermodelo nos dejó boquiabiertas este domingo por la noche al aparecerse por la premier de The Substance enfundada en un radiante mono negro con flecos de cristales, de la colección Otoño/Invierno 2024-2025 de Victoria Beckham. No sabíamos por aquel entonces que con esta apuesta de la diseñadora británica estaba dándonos pistas sobre su próximo look... ¡un diseño español! Recordemos que la firma homónima de Posh Spice ocupó titulares nuevamente alrededor del mundo el pasado mes de abril tras aliarse con Mango, una de las empresas de moda españolas más exitosas, para el lanzamiento de una colección cápsula.

No hace falta decir que su éxito fue rotundo y puso al sello nacido en Barcelona en el radar de los estilistas internacionales para eventos de alfombra roja, al menos eso nos indica el lookazo con el que Rosie ha posado desde su hotel en Cannes este miércoles.

La pieza principal de su look es este diseño de invitada largo con hombros estructurados, escote pico y abertura en forma de aro con fruncidos que disimulan cualquier imperfeccción en la zona del abdomen, aunque sabemos que ella no necesita hacer uso de este beneficio. Las mangas largas contrastan con la reveladora parte de abajo de la prenda, que deja ver sus larguísimas piernas por medio de una abertura frontal en el centro de la falda.

Está disponible por 200 euros en la web de Mango y pertenece nada más y nada menos que a la última colección Capsule de la marca española para fiestas y eventos, una línea compuesta por prendas de edición limitada que están hechas con los mejores tejidos y los máximos cuidados en el patronaje.

De hecho, este vestido fue confeccionado con viscosa en sus talleres de Portugal, a diferencia de otros productos que suelen fabricarse en destinos más lejanos, como Bangladés y China. Es por ello que si pensaste que se trataba de una creación de Alaïa, Jacquemus o cualquier otro sello de lujo francés, tu intuición está justificada. Además, Rosie ha elevado el estilismo incluyendo unas impresionantes joyas de oro amarillo de 18 quilates, de Tiffany & Co. y sandalias de tacón de aguja con finas tiras envolventes, transformando un sencillo diseño de día en el look perfecto para una noche de gala.