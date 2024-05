La elegancia de las sobrinas de Lady Di, Amelia y Eliza Spencer, en el 'Market Flower' de Londres

El buen tiempo trae y los rayos de sol consigo uno de los eventos más bonitos y fotogénicos de Londres, el Flower Market situado en el conocido barrio de Chelsea. Gran y popular cita en la que se congrega desde aficionados internacionales al mundo floral y la botánica, a los visitantes más curiosos, pero también a importantes rostros como las hermanas Eliza y Amelia Spencer. Ya sea en Venecia, Nueva York, Milán o Madrid, las sobrinas gemelas de Diana de Gales siempre aciertan con sus impecables looks de invitadas y en esta especial ocasión vuelven a hacerlo combinándolos con impresionantes joyas que han aportado una pincelada única.

Vayan a donde vaya, siguen cumpliendo con la exitosa técnica de coordinar sus looks, tanto coincidiendo en tonalidades como en acabados o tejidos. Y en esta ocasión han posado ante las cámaras y con los flamantes jardines en flor como precioso telón de fondo estrenando elegantes vestidos primaverales y de corte midi que seguramente podrían haber formado parte del armario real de su tía, la eterna princesa Diana de Gales, todo un icono de la historia reciente en la que seguimos inspirándonos.

Para celebrar el inicio de este evento, estas gemelas han optado por enfundarse en cómodos y al mismo tiempo sofisticadas piezas. Por su parte, Amelia ha aparecido con un diseño tricolor (verde aguamarina, azul y blanco) de mangas que caen sobre el hombro, cinturón que afina su figura y una original falda asimétrica de la marca Edeline Lee. A sus pies destacan unas sandalias joyas en plata, y ha añadido un bolso de piel blanco de Jimmy Choo.

En cambio, su hermana Eliza ha confiado en el poder del vestido tipo wrap con mangas camiseras y solapas en un clásico azul marino que se anuda a la cintura con una lazada realzando así sus curvas. Como complementos ha llevado unas sandalias con tiras transparentes y bolso cofre de Chanel.

De la mano de la histótica marca inglesa Boodles (con la que han colaborado para participar en el Market Flower), han logrado elevar este elección de estilo añadiendo delicadas piezas que no han pasado desapercibidas ante nuestros ojos. Amelia se ha enamorado de un set de pendientes de corte aretes, brazalete y una gargantilla de la colección Perpective; y Eliza ha lucido un espectacular juego de pendientes y collar conocido como Play of Light, inspirado en una obra de Claude Monet. Parece que de Lady Di han aprendido la pasión y ese ojo agudizador para todo aquello referido con la moda y la joyería, razón por la que no hay momento en la que no se cuelen entre nuestras páginas.