El look de invitada con el que Victoria Beckham se consolidó como icono en la boda de Meghan y Harry

Nunca antes vestirse de una misma podía dar lugar a hacerse viral en tiempos de redes sociales, y el mejor ejemplo llega de la mano de Victoria Bekcham. Considerada uno de los referentes de moda más importantes del siglo, desde que se alzó al mundo de la fama ha protagonizado decenas de momentazos en los que sus looks cobraban gran protagonismo, ¿quién no se acuerda del estilo dosmilero en su época en las Spice Girls? ¿Y los trajes a conjunto con David Beckham? Esta vez, echamos la vista atrás y rememoramos uno de los más sonoros que llevó en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra.

- Cómo Victoria Beckham se ha consolidadado como icono y diseñadora

Aquella soleada mañana de sábado, un 19 de mayo de 2018, la británica jamás habría imaginado que la elección de su vestido de invitada cobraría tanto revuelo en tan solo unas horas. De camino a la ceremonia real más comentada de los últimos años que tuvo lugar en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, y de la mano del amor de su vida, apareció sobre unos altísimos zapatos de tacón anaranjados puntiaguods y estrenando una pieza que nunca antes habíamos visto. ¡Los expertos se preguntaban de quién iba vestida! Tal es su influencia que las posibilidades eran infinitas, pero ser tu mejor embajadora es un acierto, y en esta ocasión en la que todos los ojos y medios (nacionales e internacionales) estaban puestos en la entrada de la novia, aprovechó para robar unos minutos de protagonismo y lucir una de sus creaciones.

- De sus nuevas sandalias a las plataformas incondicionales: los zapatos virales de Victoria Beckham

Sin lugar a dudas, y con perdón de las princesas que allí estaban, se coronó como una de las más espectaculares de la cita. ¡Y no es para menos! La diseñadora llegó ataviada con un impecable vestido azul marino en corte midi con detalles de aberturas en las mangas y el escote que aportaron un toque de originalidad, el cuello ligeramente subido con el detalle del cierre tipo cinturón, ¡y sin olvidar las mangas largas que no pasaron desapercibidas! ¿A qué colección pertenecía? Por aquel entonces, aún no estaba disponible, ya que formaría parte de la línea Primavera/Verano 2019, pero tal fue su acogida que la compañía tuvo que adelantar su lanzamiento al verano (inicialmente iba a ser en el mes de septiembre) para que las clientas pudieran hacerse con las unidades limitadas, en su momento estaban disponibles por 1.495 dólares (alrededor de 1.274 €).

- Así vestían Victoria y David Beckham al comienzo de su historia de amor hace más de 20 años

Elegancia, sencillez, delicadeza... Fueron algunos de los adjetivos con los que sus seguidores la bautizaron. Desde aquel momento el azul marino pasó a ser todo un acierto para compromisos que requieren un dress code especial, y Victoria una vez más supo dar en el clave. Esta anécdota FASHION que añadió a su trayectoria y que ahora seis años después volvemos a recordar, es la definición de que el 'menos es más' es la clave para triunfar incluso en una boda real.