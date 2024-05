Viajamos a Curazao con la modelo portuguesa Sara Sampaio: 'Mi plan siempre fue ser actriz'

Dicen que trabajar en la moda es duro, pero quienes nos dedicamos a ella sabemos que eso hostilidad queda perfectamente equilibrada con la belleza que la rodea y, sobre todo, con las oportunidades únicas que te regala. Conocer a personalidades que admiras -desde diseñadores hasta estrellas de Hollywood-, tener acceso a lugares muy VIP -como el backstage de un desfile o las fiestas más exclusivas- o viajar a lugares que nunca hubieras imaginado son tres pluses implícitos que hacen nuestro trabajo precioso. Y cuando los tres se combinan en una misma experiencia, poco más que pedir. Así sucedió a comienzos de este año, cuando Hunkemöller trasladó su set y a todo su equipo hasta la bellísima Curazao, una isla neerlandesa del Caribe, para fotografiar la campaña de baño de Primavera/verano 2024. Allí, con la playa de fondo y en bikini, tuvimos el placer de charlar con la supermodelo portuguesa Sara Sampaio, una de las protagonistas de estas instantáneas.

Sobre el privilegio de vivir viajes como este charlamos con Sara, que, con su cuerpazo y su 1,73 metros de altura (no demasiado para una modelo, pero no le ha hecho falta más), ha conquistado la lencería de Victoria's Secret, los bañadores de Hunkemöller y decenas de portadas desde hace más de una década. Una carrera plagada de logros que, confiesa, todavía le emocionan al recordarlos y en la que, sin embargo, todavía le queda un éxito por añadir: triunfar como actriz.

- Todas las tendencias de baño que van a triunfar el verano de 2024

Tu carrera despegó hace más de 11 años, cuando desfilaste para Victoria's Secret en 2013. ¿Cómo ha cambiado la industria de la moda durante esta década?

Siento que ahora hay más protección a las modelos, sobre todo a las jóvenes. Y también siento que se ha hecho un esfuerzo por ser más inclusivos. Pero, definitivamente, todavía queda mucho trabajo por hacer.

Tu carrera te permite viajar a lugares preciosos como este, trabajar con grandes artistas y creativos, asistir a galas y eventos con looks increíbles... ¿Qué es lo que más disfrutas de todo este universo?

Viajar es definitivamente mi parte favorita de ser modelo. Ir a sitios a los que nunca he ido o a lugares impresionantes que nunca pensé que podría visitar. Esa es mi parte favorita.

También te da la oportunidad de conocer a grandes profesionales de la industria. ¿Quién ha sido la modelo, el diseñador, etc., que más te ha impactado?

Creo que todos me han impactado de diferentes maneras. Pero lo que más me gusta siempre es cuando trabajo con personas amables y simpáticas. Hay algunos diseñadores que siempre han sido así como David Koma, Zuhair Murad y Elie Saab. También guardo mi tiempo con Victoria's Secret muy cerca de mi corazón. Nunca en mis sueños más locos pensé que sería posible. Haber trabajado con ellos durante diez años y convertirme en un ángel sigue resultando surrealista.

Y al contrario, ¿cuál ha sido el aspecto más duro de este tiempo?

Creo que estar lejos de mi familia y abrirme camino en la moda sin ser demasiado alta.

¿Consideras lanzar una marca como han hecho otras compañeras de profesión?

No estoy segura. No soy diseñadora. Me encanta crear y tengo muchas ideas, pero no estoy segura de que tener una marca de moda sea para mí.

Su cumplido favorito

Esta campaña de Hunkemöller que coprotagonizas con la modelo holandesa Vivian Hoorn y la presentadora alemana Lola Weippert está inspirada en en el brillo que genera dar y recibir cumplidos, un efecto positivo demostrado por la ciencia. Personalmente, ¿cuál es el cumplido que más puede alegrarte el día más?

Me encanta cuando la gente dice que soy divertida. Eso realmente me hace sonreír.

¿Y cuál te averguenza o no te gusta?

Odio cuando la gente me llama sexy porque siento que no es cierto. No es como me veo a mí misma.

¿Consideras que eres una persona cariñosa y que regala muchos cumplidos?

Sí, me encanta dar y recibir cumplidos. Mi lenguaje del amor son las palabras positivas, así que siempre soy muy expresiva sobre cómo me siento.

Haces muchas campañas de trajes de baño, así que debes ser una experta en esto: ¿qué consejo nos darías para encontrar nuestro bikini o traje de baño perfecto?

Será aquel que te haga feliz. Mientras te guste, eso es todo lo que importa.

¿Cuál es tu bikini o traje de baño favorito de esta colección? ¿Por qué?

Probablemente el bikini triangular con la flor en el medio. Siempre he sido una gran fanática de los bikinis triangulares, siento que se ajustan mejor a mi tipo de cuerpo porque dan la ilusión de que tengo caderas :P

Cómo se mantiene en forma

¿Entrenas lo mismo durante todo el año, o intensificas antes de una sesión de fotos en traje de baño como esta y te relajas en vacaciones?

Intento hacer ejercicio durante todo el año. Hay momentos en los que hago más ejercicio que en otros, y sí tiendo a relajarme en las vacaciones. Si estoy viajando, me resulta más difícil mantener mi rutina de ejercicios. Pero eso es algo en lo que estoy tratando de mejorar.

¿Cómo es tu rutina de ejercicios?

Últimamente he estado haciendo mucho pilates y hot yoga, y una o dos veces a la semana hago entrenamiento de fuerza.

Un consejo para mantenerse en forma mientras viajas...

¡Todavía estoy tratando de averiguarlo! Cuando viajo es cuando más me cuesta hacer ejercicio. Porque para mí lo más difícil es realmente ir al gimnasio; necesito clases y entrenadores que me obliguen a hacerlo.

Su profesión soñada: la interpretación

A menudo has dicho que realmente querías ser actriz, no modelo. ¿Es ese tu plan cuando terminen las pasarelas, o consideras que, hoy en día, la carrera de modelo es más larga y no depende de la edad?

Mi plan siempre fue ser actriz, eso es lo que siempre me ha gustado hacer. Hace unos cinco años, me mudé a Los Ángeles y di un pequeño paso atrás en el modelaje para realmente concentrarme en actuar y tomar clases. El modelaje me sucedió por accidente y siempre estaré agradecida por ello, y lo haré mientras pueda, pero la actuación es mi pasión principal.

¿Qué tendría que pasar para que dejaras la moda por la industria del cine?

No creo que necesite dejar uno por el otro. Siempre estarán conectados de algún modo.

Acabas de rodar la película Superman: Legacy. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Qué te emociona más de este papel?

Hice el casting para ella el verano pasado y ha sido la experiencia más increíble de mi vida. Amo tanto a mi personaje, estoy tan agradecida con James Gunn por confiarme a Eve. No puedo esperar a que todos vean la película.

¿Con quién te gustaría trabajar en el cine?

Me encantaría hacer un musical, quizás con Baz Luhrmann. Me encantaría trabajar con Margot Robbie o Angelina Jolie. Ellas son mis favoritas.

Algo que nadie imaginaría sobre ti...

Soy un libro abierto así que quizás la gente se sorprendería al saber que amo quedarme en casa y que soy bastante más introvertida de lo que parece.