Eugenia Silva brilla en Madrid con el vestido de invitada más elegante y un original 'choker' floral

Eugenia Silva lleva más de tres décadas haciendo gala de una elegancia y sofisticación únicas que le han llevado a convertirse en una de las mujeres más estilosas de nuestro país. No sorprende, por lo tanto, que acapare todas las miradas en cada evento al que acude, generando gran expectación con sus looks. Anoche volvió a brillar con luz propia en una cena organizada por Laura Corsini en Madrid, en la cual defendió como nadie un perfecto conjunto de invitada firmado, como no podía ser de otra manera, por la anfitriona de la velada.

¡Alerta invitadas!

La diseñadora española celebró en la capital una cena íntima en la que reunió a grandes amigas para presentar las nuevas propuestas de su icónica firma Bimani, bautizada como Tramonto y dirigida a las invitadas más elegantes, que buscan ideas diferentes sin salirse de las líneas depuradas ni del 'menos es más'. Una de las más destacadas fue la citada modelo, que derrochó magnetismo con un fabuloso diseño de esta colección, un sencillo e impecable vestido con efecto dos piezas.

Aunque de primeras podía parecer que Eugenia combinaba un top y una falda, en realidad se trata de un único modelo, el vestido Iris, que se encuentra a la venta por 195 euros tanto en tienda como en web. Cuenta con cuerpo negro en punto entallado de escote palabra de honor, de donde parte una falda fluida con detalle de fruncidos en gasa hasta los tobillos en color aceite. La top le sumó unos salones clásicos de puntera afilada y tacón de aguja pertenecientes a Christian Louboutin, así como un bolsito de mano a juego con detalles dorados obra de Roger Vivier.

Para protegerse del frío madrileño, completó con un abrigo clásico de paño oscuro, y remató con joyas de oro, entre las que destacan las pulseras de eslabones, firmadas por la casa de joyería Rabat. El toque de originalidad vino de la mano del choker floral, un accesorio de tendencia que puedes copiar fácilmente para tu próxima boda.

En cuanto al look de belleza, dejó su melena suelta, peinada con raya al lado y ondas con volumen, y apostó por un maquillaje sofisticado en el que destacaba la mirada ahumada.